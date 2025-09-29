自由電子報
娛樂 最新消息

跟進伯賢！ASTRO尹產賀喊「ㄍㄟˋ婚」 下跪求婚全場瘋了

尹產賀今天身穿白色無袖上衣，帥氣登場。（記者王文麟攝）尹產賀今天身穿白色無袖上衣，帥氣登場。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團ASTRO老么尹產賀今天（29日）在台北國際會議中心開唱，吸引千人朝聖，台下有AROHA（粉絲名）舉著「ㄍㄟˋ婚」的應援牌求婚，尹產賀見狀笑說：「我再想想。」笑翻全場粉絲。

尹產賀今天以《Dive》、《BLEEDING》開場，暌違6年來台開唱，他詢問粉絲：「我有沒有變了很多啊？」粉絲大讚變得更帥，尹產賀又問：「大家每天都有想我嗎？」AROHA邊點頭邊歡呼，尹產賀不相信，用中文質疑：「說謊！」逗笑粉絲。

尹產賀上次開唱已經是2019年，暌違6年來台完全「長開了」，秀出堅實肌肉掀起尖叫聲。（記者王文麟攝）尹產賀上次開唱已經是2019年，暌違6年來台完全「長開了」，秀出堅實肌肉掀起尖叫聲。（記者王文麟攝）

他小秀中文，「你叫什麼」、「我是尹產賀」及「一共多少錢」，並問大家有沒有推薦的中文，沒想到台下粉絲拿出應援牌，上面寫著「깨훈」（ㄍㄟˋ婚）。先前伯賢演唱會上，粉絲狂喊「ㄍㄟˋ婚」，「깨훈」二字竟然因此出現在韓國NAVER上，意外成為流行語。

尹產賀今天疑惑的說：「什麼是ㄍㄟˋ婚？」聽懂之後，他當場下跪做出求婚的姿勢，讓全場陷入瘋狂。他強調如果有機會會好好學中文，至少能夠與粉絲溝通，請大家敬請期待。

尹產賀下跪「ㄍㄟˋ婚」，掀起全場歡呼聲。（記者王文麟攝）尹產賀下跪「ㄍㄟˋ婚」，掀起全場歡呼聲。（記者王文麟攝）

演出接近，尹產賀獻唱ASTRO的歌曲《Candy Sugar Pop》、《Baby》，全場應援聲超響亮，氣氛炒到最高潮。尹產賀強調：「既然是最後一場，所以我特別認真跳了，粉絲為我應援，我看得很清楚，非常感謝大家。」他緊接著帶來與文彬的歌曲《Chup Chup》，現場嗨到不行。

「今天我很高興，你們最棒！」尹產賀以中文說道，並對於最後一場Fancon感到很感慨，粉絲也大喊「辛苦了」。在安可環節前，尹產賀俏皮的提醒粉絲：「不夠大聲我是不會出來的喔，不然我就回韓國囉！」急得全場千名粉絲發出快掀翻台北國際會議中心屋頂的尖叫聲，最後尹產賀獻唱《6PM （Nobody's Business）》，演出先告一段落。

尹產賀對著粉絲比出大大的讚。（記者王文麟攝）尹產賀對著粉絲比出大大的讚。（記者王文麟攝）

接著安可環節，尹產賀表演《24시간》再度出場，邊唱邊丟簽名球給粉絲。不過他自爆，其實丟簽名球的時機是在演唱《Chup Chup》的時候，結果一直都忘記，很多粉絲都罵他，所以趕快在安可期間送給粉絲，並與粉絲約法三章，要大家都坐在位子上。最後他與全場粉絲一起大合照，溫馨結束此次兩個月的巡演。

點圖放大header
點圖放大body

