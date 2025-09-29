潤娥最佳拍檔「長今」圈粉 24歲尹瑞娥成《暴君》調味劑

〔記者鍾志均／綜合報導〕24歲韓星尹瑞娥在《暴君的廚師》演出「長今」，是潤娥在「水刺間」的好夥伴，她以活潑、帶點傻氣的魅力圈粉；褪下古裝造型後，長相十分甜美，令粉絲耳目一新。

尹瑞娥在《暴君的廚師》演出「長今」，本人長相甜美可愛。（翻攝自IG，合成圖）

尹瑞娥在戲中擁有「絕對嗅覺」，個性天真爛漫又充滿好奇心，她透過優美方言和生動表情，展現絕佳存在感，並幫助潤娥適應朝鮮時代，是全劇核心人物之一。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，尹瑞娥透露，在《暴君的廚師》正式開拍前3、4天才收到劇本，並加入演出，由於是要說全羅道方言，只好邊寫邊練，作為潤娥身邊最親近的角色，突如其來被選中演出，讓她又驚又喜。

尹瑞娥說，「從小就看過導演張太侑的電視劇，所以真心喜歡和尊敬，因此收到聯繫時就像做夢一樣」，隨後自信表示「我認為『長今』這個角色我能演好，因此很有信心。」坦言雖然準備時間被壓縮，但視為新的機會和挑戰。

潤娥（左）和尹瑞娥在《暴君的廚師》是絕佳夥伴。（翻攝自IG）

尹瑞娥透露，第一次收到劇組演出邀約時，對家人來說也很開心，「不只是媽媽，就連爸爸、也把收視率佳績截圖發給我，全家氣氛都很熱烈」。

