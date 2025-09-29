自由電子報
娛樂 最新消息

潤娥飛橫濱寵粉 變身《暴君》「延志永」親手做三明治

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥主演《暴君的廚師》昨（28）播畢，剛好她就在日本橫濱舉辦兩場粉絲見面會，得到日本粉絲爆炸性的支持，引發極大關注。

潤娥昨在橫濱舉辦粉絲見面會。（翻攝自X）潤娥昨在橫濱舉辦粉絲見面會。（翻攝自X）

潤娥一邊向粉絲分享演技上的苦惱和所做的功課，另外也提出拍攝的幕後故事，引起眾人興趣；活動上她也進行多采多姿的任務遊戲，更還原《暴君的廚師》「延志永」的角色設定，當場製作三明治，和粉絲們度過愉快的時光。

寵粉的潤娥還獻唱《暴君的廚師》OST《致穿越時空的你》、《德壽宮石牆路的春天》等歌曲，得到台下熱情回應，場內氣氛沸騰。

潤娥表示，演出「延志永」的感情至今一直留在體內，透過演唱主題曲，彷彿是透過角色和大家見面，內心非常激動，謝謝大家支持電視劇。

潤娥主演《暴君的廚師》昨完美收官。（翻攝自IG）潤娥主演《暴君的廚師》昨完美收官。（翻攝自IG）

近年，潤娥相繼透過《黑話律師》、《歡迎來到王之國》、《暴君的廚師》展現生動演技，特別是今年完美變身成「廚師」專業形象，靈活穿越在愛情和浪漫喜劇中，提高觀眾追劇的沉浸感，進一步鞏固「電視劇女王」的地位。

此外，潤娥的粉絲見面會確定10月12日在澳門、10月18日在胡志明、11月23日在台北舉行。

點圖放大header
點圖放大body

