「萬秀金孫」張瑞夫連挖3天 暫卸鏟子超人溫馨7提醒

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災害，台灣全民化身「鏟子超人」自願利用教師節連下赴花東幫忙清淤，「萬秀金孫」張瑞夫今（29）發文，表示自己連挖3天，體力已到極限，還要返北工作，他分享了目前災後復原現場狀況，更溫馨對有意接棒繼續當鏟子超人的熱心民眾提出7點建議。

張瑞夫說：「一定要再三強調，挖泥土這件事情非常非常不容易，人不嫌多，也請大家量力而為」。張瑞夫表示，他這3天發現有7點建議可以提供給希望接棒的人：

1、出發前自己一定要吃飽，因為這幾天許多夥伴在劇烈勞動的狀態下，其實中午是完全吃不下便當的，請保持自己的體力，或者先領取香蕉水果這些都很好，一定要補充。

2、大家可以帶單支單支的人工淚液或生理食鹽水，在挖土或鏟土過程裡面很有可能會有泥水噴到眼睛，這個是很好的清潔方式。

3、許多人都會住在花蓮或北上，如果你要在災區待多天的話，可以往南邊住，這樣子在每天晚上從光復離開的時候才會分散人潮，不會都塞在同一個往北的列車上。

4、如果有買車票的請提早領票，或者是用App下載車票，如果是一般搭車或站票，盡量攜帶悠遊卡，方便進出站（免排隊補票）。

5、一個人來也真的不用擔心，來到這裡你一定可以找到事情做，唯一的缺點就是如果你要住多天，一個人住宿比較不好貼酸（痠）痛藥膏。

6、來多天的人，建議穿排汗衫輕裝來，因為好洗，快乾，就不用帶太多衣服。

7、接下來要來的人，可以試著帶鋤頭，能夠幫上很多忙。

張瑞夫說自己能做的就是「能多幫一點是一點，還有透過我這個帳號，希望能夠拋磚引玉，讓更多人一起來幫忙，接下來幾天交給大家了。」他還替接下來有意接棒的鏟子超人說：「我相信來到現場的人一定會感受到，天災雖然無情，但卻讓我們看到台灣人性的光輝」，更表示他以身為台灣人為榮，並持續為光復打氣加油。

