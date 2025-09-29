自由電子報
娛樂 最新消息

男神打籃球被認出！國中生嗆投不進：許光漢也還好嘛

許光漢結束《他年她日》亞洲巡迴回家，氣色看起來相當好。（記者王文麟攝）許光漢結束《他年她日》亞洲巡迴回家，氣色看起來相當好。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢、袁澧林主演的電影《他年她日》展開亞洲巡迴，接連赴韓國、越南、新加坡及香港等地宣傳，許光漢今天（29日）受訪，開心回到台北，這一趟收穫滿滿，尤其是在越南有數百人在凌晨為他接機，許光漢直呼意料之外，還以為後面有韓團偶像要來。

「小番茄」黃梓曜（左起）、「小薯仔」王子軒、許光漢、陳澤耀四人在首映會上比出手勢，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）「小番茄」黃梓曜（左起）、「小薯仔」王子軒、許光漢、陳澤耀四人在首映會上比出手勢，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

至於有粉絲打扮成新娘求婚，許光漢笑說大家真的是大費周章，不過有時候眼睛瞄過發現「有白白的」，讓他嚇一跳。被問到粉絲可能會拿結婚證書給他簽名，許光漢急忙推辭：「不要啦，希望不要有。」袁澧林則是趁機到越南做指甲，「阿姨看我很時尚，問我的職業，我騙她說我是公關。」

許光漢（左）、袁澧林一起現身信義區。（記者王文麟攝）許光漢（左）、袁澧林一起現身信義區。（記者王文麟攝）

許光漢熱到擦汗，依舊十分帥氣。（記者王文麟攝）許光漢熱到擦汗，依舊十分帥氣。（記者王文麟攝）

陳澤耀在電影《富都青年》飾演吳慷仁弟弟，這次在《他年她日》中演出許光漢的弟弟「番茄」，他今天笑說：「其實開工第一天，差點讓整部電影拍不成」，因為他騎車載著許光漢，卻害許光漢踩空差點臉部朝下，相當危險。兩人因飾演兄弟培養出好感情，雖然拍攝時間很趕，不過有機會就會一起去打籃球，還有國中生認出許光漢說：「你是許光漢！？」如果投沒進，國中生還會嗆聲「也還好嘛」。許光漢笑說弟弟很可愛，不過都是他們贏球，「這怎麼可以讓，被激到也不能輸啊！」

許光漢（右）與王子軒一同合照，兩人確實有點相像。（記者王文麟攝）許光漢（右）與王子軒一同合照，兩人確實有點相像。（記者王文麟攝）

至於他去釜山影展與玉澤演展開對談，許光漢表示，「他是一個很nice的人，去見他之前滿緊張的，雖然語言不同，不過沒有什麼隔閡，聊起來滿match，他也會一點點中文。」許光漢表示，本來想要去釜山的海灘跑步，不過時間不允許，記者告訴他玉澤演來台灣都會到市政府前慢跑，許光漢笑說下次再一起跑。Super Junior今年11月要到大巨蛋開演唱會，許光漢的姊姊剛好是SJ的粉絲，許光漢苦笑說，姊姊一直拜託他買票。電影《他年她日》將在10月3日上映。

