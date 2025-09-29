自由電子報
娛樂 日韓

SJ神童離婚了？ 上節目揭配偶欄狀態驚呆眾人

Super Junior神童（左起）、始源、利特日前來台。（翻攝自X）Super Junior神童（左起）、始源、利特日前來台。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團Super Junior（以下簡稱SJ）成員神童昨（28）度過40歲生日，他在YouTube節目《童童布帳馬車》中邀請隊友銀赫、圭賢、「東方神起」隊長允浩、女星李時安一起聊天。日前公開預告，李時安好奇問神童結婚了沒？神童神色自若地回答：「現在離婚了」一時驚呆眾人，甚至連網友都掀起熱烈討論。

神童這句「現在離婚了」甚至登上韓媒各大新聞版面，後來發現製作單位在字幕打出「假的啦」，才真相大白。

神童在YouTube節目《童童布帳馬車》表示自己離婚了。（翻攝自YouTube）神童在YouTube節目《童童布帳馬車》表示自己離婚了。（翻攝自YouTube）

神童很受綜藝節目歡迎，也是《認識的哥哥》固定班底，搞笑功力連諧星都覺得一級棒。他在《童童布帳馬車》當中是個酒館老闆，李時安在節目中聊著聊著，突然大膽問神童：「前輩，因為喝了一杯我才敢問，您是不是結婚了？」神童表情淡定，神色自若回答：「沒錯，現在離婚了」。聽到答案的李詩安拍手大笑，接著畫面回到神童並打上字幕「假的啦」。

神童曾經高調對外表示有女友，因此外界一直以為他有結婚念頭並積極進行中。（翻攝自YouTube）神童曾經高調對外表示有女友，因此外界一直以為他有結婚念頭並積極進行中。（翻攝自YouTube）

李時安對神童是否結婚好奇是有原因的，因為外界不斷謠傳神童已經結婚，他2010年參加《強心臟》的時候，透露自己有個以結婚為前提交往的女友，更加碼：「我們目前還沒告訴雙方家長想要結婚，雖然我現在沒錢、沒名、年紀也不夠大，但還是想藉這個場合跟兩位打招呼。坦白說，下週雙方家長就要見面了」。當時被認為神童向女友公開求婚，神童當時說：「願意永遠和我一起幸福嗎？請嫁給我吧」，不過最後兩人在2013年分手，並沒有如想像般走入婚姻殿堂。

人緣好又討喜的神童2023年曾認愛練習生出身的女友，他認為另一半年紀比他小，加上當時經紀公司SM娛樂替神童對外表示「目前沒有結婚計畫」，所以大家都以為神童早晚會步入婚姻。今年4月神童參加《脫掉鞋子恢單4Mem》透露「去年4月跟交往3年的女友分手了」，現在的神童的確還是個黃金單身漢。

