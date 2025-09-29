馬毓芬爆料〈散場電影〉是哥哥馬兆駿失戀之作 笑認兄妹都有「磨王」基因

〔記者陳慧玲／台北報導〕已故音樂創作人馬兆駿今年在金曲獎上獲頒特別貢獻獎，他的妹妹馬毓芬也是唱片界知名製作人，前兩天她參加「中山堂廣場音樂節」演出，也想起哥哥的一些往事。

馬毓芬笑說自己也是「磨王」製作人。（中山堂廣場音樂節提供）

馬毓芬談到，最遺憾的事情，就是當年沒有向「磨王」製作人哥哥馬兆駿多學幾招，但她認了現在自己也是「磨王」製作人，笑說兩人果真同血緣，基因強大。另外她也爆料，哥哥創作相當受歡迎的歌曲〈散場電影〉，其實是哥哥失戀而創作出的歌曲，每次她演唱哥哥的創作，總會心存感恩大家想念他、記得他。馬毓芬也回憶起，當年哥哥在飯桌信手捻來就能寫出歌曲即時創作的場景。

前幾天剛結束的「中山堂廣場音樂節」，兩天共吸引7000人次參與，創下活動紀錄，丁曉雯、范怡文、馬毓芬還首次合唱〈風中的早晨〉，只因3人都太愛這首歌曲，決定一起演唱，臨時加上合音，一次完成。

丁曉雯也喜歡唱《風中的早晨》這首歌。（中山堂廣場音樂節提供）

今年是民歌50年，各種主題演出不少，接下來10月18日台北捷運將邀請馬毓芬、金智娟、靳鐵章、董運昌、蘇來、 許景淳、殷正洋、李建復、萬芳、徐哲緯等歌手在大安森林公園開唱，並由丁曉雯擔任演唱會製作人，到時她也會分享許多民歌小故事。

