林俊傑罹心臟病後露面！千人信義區圍觀嚇瘋 許光漢驚掉下巴

林俊傑驚喜現身《他年她日》星光首映。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《他年她日》結束亞洲巡迴後，今天（29日）在台北信義威秀舉行星光首映，現場吸引破千人朝聖，獻唱主題曲《瞬間的瞬間》的林俊傑更驚喜現身，嚇壞許光漢、袁澧林等演員。

林俊傑（中）驚喜現身《他年她日》星光首映，與導演龔兆平（左起）、許光漢、監製張艾嘉、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤合體。（記者王文麟攝）

林俊傑今年7月自爆罹患心臟病，今天現身《他年她日》星光首映。（記者王文麟攝）

「JJ」林俊傑在今年7月宣布心臟出狀況，今天久違露面，獻花給監製張艾嘉，不只現場千名粉絲嚇瘋，連站在舞台上的許光漢、袁澧林、陳澤耀及韓佩瑤全都驚呆下巴，林俊傑也一一與現場主創團隊握手及擊掌。

請繼續往下閱讀...

林俊傑在《他年她日》星光首映，驚喜為張艾嘉獻花。（記者王文麟攝）

林俊傑表示一直以來都很欣賞張艾嘉的作品，加上與張艾嘉的兒子王令塵Oscar是好朋友，很開心能夠與張艾嘉合作，加上他是科幻、奇幻及浪漫控，與《他年她日》很是呼應，因此更希望在音樂上好好發揮。張艾嘉則笑說，「JJ前陣子很忙，利用我兒子關係硬把他找到！」在聽到林俊傑的歌聲之後，讓張艾嘉感激的直呼「謝謝」，更笑說在剪輯主題曲MV時，每次唱到副歌「愛」這個詞時，就一定要剪林俊傑唱歌的臉進去，因為表情很有感染力。《他年她日》10月3日全亞洲上映。

林俊傑為《他年她日》獻唱主題曲《瞬間的瞬間》。（記者王文麟攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法