還差幾天過生日 30歲街舞選手頭部重創不治

中國綜藝節目《這！就是街舞》第5季參賽者解曉東驚傳驟逝。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國綜藝節目《這！就是街舞》第5季參賽者解曉東今（29）日傳出驟世消息，享年30歲。消息曝光後引發網友討論，而他的死訊已經經過家人證實為真。

解曉東除了是街舞選秀節目參賽者外，本身也是舞蹈工作室編舞師，今日下午解曉東的舞蹈工作室發布悼念海報，表示：「你帶著我們的思念去了遙遠的地方，願你在那個沒有苦痛的地方，自由快樂！」

去年解曉東出國工作時意外摔傷，導致頭部受重創，自此陷入昏迷。（翻攝自微博）

長相清秀的解曉東雖然是街舞比賽參賽者，其實他經常受邀拍攝雜誌，去年他出國工作時意外摔傷，導致頭部受重創，自此陷入昏迷。昏迷了16個月之後，家人傳來的竟是解曉東過世消息，令人不勝唏噓。

更令人悲傷的是，10月17日就是解曉東的31歲生日，沒想到他於9月29日離開，永遠停留在30歲。

舞蹈工作室在微博發出海報悼念解曉東。（翻攝自微博）

