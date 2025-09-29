自由電子報
娛樂 最新消息

（影）于朦朧託夢訴冤！孫德榮法會現場公布錄音：他叫我爸爸

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓過世，傳言與爆料仍在網路流傳。身為于朦朧恩師的資深經紀人孫德榮，今（29）日下午4點半親赴新莊地藏王菩薩廟，舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」，親自向神明稟告事件經過並向媒體說明後續計畫。

孫德榮今在新莊地藏王菩薩廟為于朦朧舉行超渡法會並追查真相，盼安撫愛徒在天之靈。（記者傅茗渝攝）孫德榮今在新莊地藏王菩薩廟為于朦朧舉行超渡法會並追查真相，盼安撫愛徒在天之靈。（記者傅茗渝攝）

孫德榮特別委託「單程旅行社」的小冬瓜依據于朦朧的生辰八字籌辦大型超渡法會。談起與于朦朧的師徒情誼，孫德榮現場播放一段9年前于朦朧稱他爸爸、分享腳傷近況的錄音，于朦朧說：「謝謝爸爸，沒事我這個養一些天就好。」孫德榮不禁感慨：「他叫我爸爸。雖然我以前在內地有很多工作，但因為這一句爸爸，我就義無反顧、無罣礙地把該完成的事情都做完。」

于朦朧是他栽培的8位練習生之一，經過一年半的訓練後孫德榮回台，合約全數無條件歸還，才有機會讓于朦朧參加《快樂男聲》出道。他語帶自責地說，如果當初沒有選他訓練，也許他現在還能快樂生活，「所以我現在充滿自責」。

孫德榮在新莊地藏王廟為于朦朧舉行超渡法會。（記者傅茗渝攝）孫德榮在新莊地藏王廟為于朦朧舉行超渡法會。（記者傅茗渝攝）

孫德榮表示，自己罹患膀胱癌後多年未曾一覺超過兩個半小時，于朦朧託夢當晚睡了五個小時且記憶清晰，讓他相信對方希望自己幫忙處理後事，「北京無神論，我們台灣有我們的方法，他叫我老爸，就把該完成的事情都做完，尤其如果正如外面所說，他是被打死再丟下來的，那我更應該把他的魂魄收回來，讓他好好到西方極樂。」

