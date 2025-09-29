自由電子報
娛樂 最新消息

張艾嘉心繫花蓮光復！宣布電影15場包場收入全捐：老百姓更重要

張艾嘉帶來電影《他年她日》，開心與現場影迷揮手。（記者王文麟攝）張艾嘉帶來電影《他年她日》，開心與現場影迷揮手。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張艾嘉今天（29日）為宣傳監製的電影《他年她日》出席位在信義威秀舉行的星光首映，宣布將今天電影的15場包場收入捐給花蓮的救災、重建工作。

《他年她日》張艾嘉。（記者王文麟攝）《他年她日》張艾嘉。（記者王文麟攝）

張艾嘉身為世界展望會終身志工，今天在首映會上提到，看到花蓮的洪災產生的災情令她非常難過，「非常希望大家除了珍惜時間之外，更要大家互相幫助對方，很希望能夠拿出今天所有包場的收入捐到展望會，它們多年來幫花蓮做很多工作，讓他們的專業安撫、陪伴受災的災民。」她認為，電影只是一部電影，不過重建需要很長的時間，「老百姓的生活是更重要的事情，千萬不要忘記。」

《他年她日》監製張艾嘉開心出席電影星光首映。（記者王文麟攝）《他年她日》監製張艾嘉開心出席電影星光首映。（記者王文麟攝）

電影今天在信義威秀舉行星光首映，監製張艾嘉今天感慨的說：「我剛開始沒想到，我現在發覺，怎麼我們膽子這麼大，拍這麼不一樣的愛情故事。」她表示自己一直都心存感激，非常感謝許光漢、袁澧林等演員，講到這裡，張艾嘉忍不住哽咽，大喊「我們做到了」。

