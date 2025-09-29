自由電子報
娛樂 最新消息

孫生花蓮救災遭拍「物資站抽菸閒聊」 網怒批作秀刷流量

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日壩頂溢流，造成重大災情，不少民眾自發性前往災區協助清淤及物資分配。網紅孫生昨（28）日也投身前往花蓮當起「鏟子超人」，並在社群直言：「花蓮真的很辛苦，自己挖過才知道。」不料，卻有網友拍到他在災區抽菸聊天，一旁全是紙箱，此舉惹怒大批網友。

孫生被爆料在物資站抽菸閒聊。（翻攝自IG/臉書）孫生被爆料在物資站抽菸閒聊。（翻攝自IG/臉書）

孫生昨日投身前往花蓮當起「鏟子超人」，並在IG上分享過程，可見他身穿短衣短褲搭配雨鞋，拿著鏟子將泥沙一點一點往外掃出，感嘆花蓮真的很辛苦。不料，就有網友在臉書社團《爆料公社官方專屬》曬出一段影片，爆料孫生在佛祖街的物資站，手中叼著香菸，與朋友閒聊，網友更指出：「通道不大擠在那邊也不會幫周圍的志工跟物資想一想，全都是紙箱欸！」

孫生昨（28）日也投身前往花蓮當起「鏟子超人」。（翻攝自IG）孫生昨（28）日也投身前往花蓮當起「鏟子超人」。（翻攝自IG）

影片曝光後，瞬間引起大批網友批評：「冷血的流量」、「來刷流量的…」、「是不是還很多人假裝救災，結果是在吃物資？」、「作秀，噁男」、「叫推土機把他推去堵堰塞湖的缺口吧」、「是去幫忙還是跟有些人ㄧ樣擺拍？？抽煙沒有錯，錯在不應該抽煙的地方」。對於此事，孫生尚未有任何回應。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

