娛樂 日韓

韓男團Stray Kids強勁來襲 《Karma》Billboard居冠

〔記者馮亦寧／綜合報導〕音樂與娛樂數據平台Luminate公布資料顯示，韓國男團Stray Kids第4張正規專輯《Karma》自8月22日發行以來，在美國已經賣出40萬張實體專輯，短短一個多月就登上今年1月3日～9月25日間銷量冠軍。

《Karma》是Stray Kids第7張奪冠專輯，更獲得法國唱片出版業公會（SMEP）金唱片認證、國際唱片業協會（IFPI）公布的2025年第38週希臘專輯榜讓奪冠。

Stray Kids目前有5張專輯登上IFPI榜首，包括《5-STAR》、《Rock-Star》、《ATE》以及《Hop》，也是唯一有超過兩張專輯奪冠的亞洲藝人。

Stray Kids還首次進軍漫威電影宇宙。（翻攝自X）Stray Kids還首次進軍漫威電影宇宙。（翻攝自X）

除此之外，Stray Kids還首次進軍漫威電影宇宙，為《死侍與金鋼狼》演唱原聲歌曲〈Slash〉。萊恩·雷諾斯（Ryan Reynolds）與休·傑克曼（Hugh Jackman）也回報支持，在Stray Kids的MV《Chk Chk Boom》中客串。

Stray Kids將於10月18日與19日在仁川亞運主體育場舉辦「dominATE : celebrATE」演唱會，第二場將透過串流平台同步直播。

