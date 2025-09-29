Energy〈星期五晚上〉又得獎 五堅情捨棄肉骨茶挑戰印度煎餅

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy洗腦神曲〈星期五晚上〉又得獎了，這首歌在本屆金曲獎獲得年度歌曲大獎，昨（28日）在新加坡室內體育館所舉辦的「YES 933潮流音樂盛典 2025」，這首歌又獲得年度金曲，另外Energy也和畢書盡、陳勢安等多位歌手共同獲得年度歌手獎，「五堅情」也是其中一組，昨由邱鋒澤、黃偉晉、「小賴」賴晏駒代表出席領獎。

Energy到新加坡領獎並獻唱多首歌曲。（新傳媒YES 933 提供）

之前Energy團員書偉遭遇父喪，在處理好父親後事之後，他也歸隊和團員一起飛往新加坡領獎，Energy也在典禮上獻唱〈Here I Am〉、〈分合〉，以及〈馬上去〉等歌曲，另外演唱得獎歌曲〈星期五晚上〉氣氛更是嗨爆。明年1月10、11日Energy將重返台北小巨蛋舉辦全新巡演，加場門票可在拓元售票系統購票。

五堅情賴晏駒（左起）、邱鋒澤、黃偉晉代表出席領獎。（新傳媒YES 933 提供）

五堅情除了各自獨唱，也兩兩組合帶來不同合唱曲，邱鋒澤說已帶夥伴逛遍新加坡好吃好玩的地方，談到：「每次來都要吃肉骨茶，這次打算帶他們挑戰印度煎餅。」提及未來計畫，邱鋒澤預告11月5日將推出中英文合輯新作〈Lines〉，小賴接下來會挑戰演戲，黃偉晉則透露正在收歌中。

陳勢安獻唱招牌曲〈天后〉。（新傳媒YES 933 提供）

陳勢安和畢書盡除了獲得年度歌手，兩人也都有表演，陳勢安露出壯碩手臂，除了唱招牌曲〈天后〉，也透露會推出首支台語單曲〈無你的將來〉。畢書盡則透露女兒最近迷上《Kpop 獵魔女團》的原聲帶歌曲〈Golden〉，開玩笑說：「感覺自己是女兒偶像的地位會被動搖。」

畢書盡出席典禮領獎。（新傳媒YES 933 提供）

