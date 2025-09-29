自由電子報
娛樂 日韓

日邪教恐復活 奧姆真理教麻原彰晃兒成藏鏡人

日本邪教奧姆真理教再日本疑似有復活跡象。（法新社）日本邪教奧姆真理教再日本疑似有復活跡象。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕1995年3月日本奧姆真理教在東京地鐵發動沙林毒氣恐怖攻擊，造成13人死亡、6500人受傷，主腦奧姆真理教教主麻原彰晃與多名幹部都被判處死刑，近日卻發現後繼團體Aleph疑似有擴大勢力跡象，也讓日本人心惶惶，擔心第二個「奧姆真理教」復活。

根據日本公安調查廳調查，Aleph以成立多處據點，且據點內懸掛著麻原彰晃與次子幼時身穿宗教服裝照片，顯示該組織正在進行「教主世襲」的洗腦活動。

奧姆真理教教主麻原彰晃。（法新社）奧姆真理教教主麻原彰晃。（法新社）

根據日媒報導，公安調查廳5月突擊檢查位於神奈川縣橫濱市的Aleph據點，發現內部並排掛著麻原彰晃（本名：松本智津夫）肖像照，還有他的次子幼年照片，照片中麻原彰晃次子身上穿著奧姆真理教的教服。且這樣的據點不只一處，甚至有多個分支機構，6月時琦玉縣八潮市也出現Aleph據點，信徒不但設置祭壇，還進行膜拜。

據了解，麻原彰晃次子在組織內身分隱密，卻操縱者團體運作，並具備重大影響力，刻意隱藏自身地位與職責。麻原彰晃次子現年31歲，他長期在幕後操作組織決策，拒絕支付地鐵沙林毒氣事件等系列恐怖攻擊案件受害者賠償金。

奧姆真理教教主麻原彰晃（左）及主要幹部。（美聯社）奧姆真理教教主麻原彰晃（左）及主要幹部。（美聯社）

本名松本智津夫的麻原彰晃於1980年代創造邪教組織「奧姆真理教」強調融合藏傳佛教、印度教、基督教、奧修、瑜珈、氣功等元素，為新興宗教，全盛期共有1萬5千名信徒。除日本外，奧姆真理教也在俄羅斯、斯里蘭卡等地設立支部，進行大量詐騙、違法吸金、恐嚇取財、性侵犯、綁票、謀殺。2018年奧姆真理教多位主要幹部及麻原彰晃等13人均被除以死刑，全數伏法。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

