醫者仁心 心臟外科名醫化身鏟子超人 看哭7萬人

心臟血管外科醫師徐展陽化身鏟子超人出現在花蓮災區。（資料照，台北慈濟醫院提供）心臟血管外科醫師徐展陽化身鏟子超人出現在花蓮災區。（資料照，台北慈濟醫院提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災情，各界志工湧入協助救災，最令人感動是一群自發前進災區幫忙的「鏟子超人」，台北慈濟醫院多名醫護人員也在教師節奔赴災區，脫下白袍，穿上雨鞋投入清淤行列。其中醫師徐展陽是國內知名心臟血管外科醫師，他赫然出現在影片中，看哭了7萬人，更展現出醫者仁心精神。

一群平日在醫院不分晝夜救人性命的醫師與護理師，這次為了救災化身為鏟子超人，最受矚目的就是41歲心臟血管外科主治醫師徐展陽，他專心地與災民一同清理家園，平常救人的手，也拎著鏟子將滿地泥濘清除乾淨。

醫師徐展陽不但是心臟血管外科傳奇人物，更腳踏實地投入救災。（翻攝自臉書）醫師徐展陽不但是心臟血管外科傳奇人物，更腳踏實地投入救災。（翻攝自臉書）

許多人看到影片都掉下眼淚，指出醫師的手不但拿來救命，現在還落實到拯救家園，這種善的循環也讓人敬佩不已。

徐展陽在醫界及以拚命三郎的精神聞名，他曾因尿路結石痛到送至急診，打完止痛針後立即投入手術，替病患進行冠狀動脈繞道手術，成為急診傳奇。

