威廉凱特搬新家 新居維安升級周邊杜絕閒雜人

英國皇室搬新家，凱特（左起）、喬治、夏洛特、威廉。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國皇室又有新動作，威廉王子與凱特王妃搬新家，周遭戒備森嚴，有監視器、大型圍欄、景觀設施保護，避免外人闖入打擾皇室生活。

當地居民對凱特和威廉的到來並不開心，尤其是長期具有遛狗習慣的人，認為政府關閉停車場、限制出入十分不滿，更表示這個舉動是對民眾搧了一記耳光。根據英國內政部規劃，擅自闖入凱特、威廉新居的人將被逮捕。

威廉與凱特一家人近期將搬至位於柏克郡溫莎大公園的八臥室住宅「森林小屋」。（法新社）

凱特與威廉新家所框設出來的禁區面積約150英畝，周界長達2.8英里，四周會豎立警示標誌，部分居民雖然不滿，仍會為皇室安全忍耐。附近居民表示：雖然很失望以後不能在這周圍遛狗，但威廉與凱特一家人的安全最重要。

並非所有人都能接受，也有部分居民表示自己居住在這兒很久，如今卻因為凱特和威廉的關係被告知不得進入，感覺很不舒服，且自己每年都有繳費維護公園，卻無法使用其中部分空間，相當不平。

肯辛頓宮表示不會就安全事宜置評。內政部則暫未對媒體回應。

