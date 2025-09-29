南韓大咖女星恐吃2年牢飯？涉挪用鉅款後再爆公司違法經營

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名女星李荷妮年初因鉅額稅務問題鬧上新聞後，如今又因自家經營公司「Hope Project」多年未依法登記，涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》而遭警方調查。外界憂心，這起事件恐讓她再度面臨法律風險，甚至最高可判2年有期徒刑或2000萬韓元（約50萬台幣）的罰金。

根據韓媒《京鄉體育報》報導，首爾江南警察署今（29）日證實，已接獲控告案件，指控李荷妮的公司從2015年成立至今未完成登記，嚴重違反產業規範。控告人強調，經紀公司登記與會計透明是保障藝人權益與大眾信任的基本條件，要求警方嚴格徹查，避免明星利用制度漏洞。

其中資料顯示，「Hope Project」由李荷妮的丈夫張彼得擔任代表理事，她本人則掛名董事。雖然設立已近十年，卻始終未依規辦理登記，恐成為她演藝事業上的重大隱憂。依相關法規，若未登記即從事經紀業務，將面臨刑責或高額罰金。

此外，李荷妮今年2月曾被控訴挪用鉅款與背信，但警方最後裁定「不立案」，理由是資金運作屬合理範疇。雖然該爭議暫告一段落，如今又爆出公司違法經營的消息，讓她個人形象大受打擊，後續發展仍需等待警方的調查結果。

