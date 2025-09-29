自由電子報
娛樂 最新消息

白嘉莉消失演藝圈40多年「近況曝光」 將舉辦人生最後一次畫展

〔記者侯家瑜／台北報導〕王偉忠今（29）日在中廣《欸？我說到哪裡了！》專訪白嘉莉，他說白嘉莉是演藝圈的傳奇人物，有最美麗的節目主持人稱號，當年他媽媽與姊姊聽到白嘉莉閃婚引退的消息，都呼天搶地，覺得她這麼漂亮、又這麼優秀，怎麼忽然結婚就不主持了呢？白嘉莉笑說，當年嫁去印尼，真的就是覺得想躲開台灣演藝圈，因為工作上太多人找她，太累了。

王偉忠（左）專訪白嘉莉。（中廣提供）王偉忠（左）專訪白嘉莉。（中廣提供）

王偉忠表示，以前大型晚會都一定由白嘉莉來主持，她還曾在《銀河璇宮》以英語專訪外籍人士，發音非常標準，卻在民國六十六年，事業最巔峰時急流勇退，嫁給了印尼的木材大王黃雙安。

白嘉莉說，當時各台開新節目，都指定要她主持，所以她整天都在開會、錄影，真的很累，根本沒時間交朋友。有次到了印尼，發現大家都找不到她，覺得乾脆在印尼住下，就能休息了！認識黃雙安後很快決定結婚。

但婚後黃雙安發現自己的太太居然這麼有名氣，兩人到世界各地，處處都有人認出她。白嘉莉笑說，先生是個很低調的人，甚至還說如果當年知道她這麼有名氣，就不跟她結婚了！

在先生過世之後，白嘉莉坦言自己心境很落寞，牧師建議她不如回到台灣，因為台灣人都很喜歡她，她心想怎麼可能！畢竟已經離開演藝圈四十多年。沒想到台灣觀眾真的很熱情，她非常喜歡畫畫，每次開畫展，都有好多朋友支持。最近她將舉辦人生最後一次畫展，10月3日到10月12日就在左營高鐵站旁的新光三越，歡迎大家來看畫。

白嘉莉回台灣之後，不買房、也不租屋，多年都住飯店。她說年輕時很想有自己的房子，所以在印尼有一塊地，由她自己畫圖設計、興建裝潢，很有成就感；可是到了現在，反而覺得可以提著兩卡皮箱到世界各地旅遊最愜意。而且住在飯店很舒服，房間有花、每天主廚都會幫她設計不同口味的早餐，真的很開心！

白嘉莉透露，她其實三餐不漏、還吃下午茶，沒有特殊保養、甚至不運動。以前她在印尼家裡還會天天打高爾夫球、游泳，但回台灣之後，連球桿都不帶、也不打球了。她覺得最好的保養就是內心快樂加上健康，因為相由心生，心中如果有不舒服的時候，就聽聽音樂，看書，畫畫。

白嘉莉說，她的每一幅畫作就是一封情書，通過作品傳達積極向上的正能量和情感，讓人們感受到生活的美好，就不會繼續煩惱。她也建議聽眾觀眾可以把握住每一刻，做開心的事情。王偉忠問起最近是否有人追求？白嘉莉甜甜一笑說，她身邊的朋友都一對一對的，如果有單身朋友想追求，她當然不排斥。

