娛樂 最新消息

女畫家控Ryu家暴毆打曬傷勢照 男方反擊：紅酒瓶砸我脖子上

〔娛樂頻道／綜合報導〕在YouTuber頻道原以夫妻檔姿態出現的「RYUuu RV／學日文看日本」捧紅Ryu與Yuma（大江友麻），之後卻雙雙爆出不倫，元月兩人宣布離婚，各自經營個人頻道。Ryu在感情低潮時與一名中國女畫家交往，外界一度看好這段戀情，沒想到，女畫家21日突然發文宣布與Ryu分手，雙方目前在社群互相開撕，女畫家自曝遭到對方毆打。

Ryu（右）與中國女畫家分手，雙方目前正在社群相互開撕。（翻攝自IG）Ryu（右）與中國女畫家分手，雙方目前正在社群相互開撕。（翻攝自IG）

女畫家今（29）日凌晨，突在Threads上公開發文，曬出自己被毆打的傷勢照，表示在今年3月，女畫家因Ryu曾脫口「我真後悔為了妳而離婚」，讓她怒火中燒拿起木製杯墊開砸，對方則情緒上頭一手抓著女方頭髮，一手用拳頭毆打，後來她反抗，卻又遭受一輪攻擊，導致女畫家一星期無法吃飯、耳鳴三個月。

女畫家自曝遭到Ryu毆打。（翻攝自Threads，經模糊及馬賽克處理）女畫家自曝遭到Ryu毆打。（翻攝自Threads，經模糊及馬賽克處理）

然而，女畫家隨後進行兩次報復，對Ryu砸東西、毆打，但男方並無還手。直到最近，女畫家發現男方把Yuma的暱稱改了新備註繼續聯絡，於是再度發生爭吵，進而動手。對於女畫家的指控，Ryu則反控：「我不會拍照，因為我不會想到今天可以用來當什麼的證據。我暴力是我的問題，那之後，我永遠不回手。你還一直測試我的限度。紅酒瓶依然砸在我脖子上。上個月。」目前女方貼文已經刪除，不過早已被大量網友截圖保存。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

