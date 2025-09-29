準備脫單 秋冬4星座可望找到伴新緣分快快來

星座專家艾菲爾指出秋冬4星座可望脫單。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時序進入秋冬，隨著秋老虎回頭，偶爾也有涼爽的日子，單身的你覺得寂寞、孤單、冷了嗎？一股溫暖且充滿希望的能量場正在形成，星座專家艾菲爾指出，這段時期宇宙鼓勵我們尋求新的連結、打破既有迴圈，更注入新鮮感。

艾菲爾指出所謂「新緣分」不單是愛情，也包括事業夥伴、貴人、感情上更深層次的理解。艾菲爾認為有4個星座在能量推動下，這段時間適合主動出擊，並準備好迎接美好相遇。

☆天秤座：舞臺擴展，愛情萌芽

天秤座的朋友，你們在秋冬季節將感受到舞臺擴展，愛情萌芽的雙重喜悅。你們天生追求平衡與和諧，而這段時間，你們的魅力值將被無限放大。在工作上，你可能會被賦予一個全新的專案或職責，這份新挑戰將為你帶來全新的合作夥伴，他們將會欣賞你的協調能力，成為你事業上的得力助手。更令人期待的是，這份緣分可能蔓延到情感領域。你可能會在新的工作場合、專業課程中，遇到一個與你志同道合、讓你心動不已的對象。這段新關係將是優雅且充滿默契的，為你的秋冬帶來一抹浪漫的色彩。

☆射手座：夥伴降臨，異地情緣

射手座的朋友，你們的秋冬將被一股強烈的探索能量所驅動，迎來夥伴降臨，異地情緣的機運。你們熱愛自由與冒險，而這段時間，你們可能會在旅途中、國際合作或線上學習的平臺上，結識一位能與你共同成長的夥伴。這位合作者可能來自不同的文化背景，他的新穎思維將會為你的計畫帶來突破性的發展。在情感上，單身的你特別容易遇到異地緣分，一個充滿智慧與幽默的物件，會因為彼此對自由與知識的共同追求而靠近。這段關係充滿了新鮮感，讓你的生活充滿了探索與期待。

☆雙魚座：貴人提攜，家庭溫暖

雙魚座的朋友，你們的情感在這段時期將會獲得滋養，迎來貴人提攜，家庭溫暖的幸福。你們的善良與同情心，將會為你們帶來意想不到的貴人運。這位貴人可能是一位資深的長輩、上司或前輩，他們將會欣賞你的創意與奉獻精神，在關鍵時刻為你提供提攜與指引，讓你的工作或學習得到實質性的突破。同時，在家庭關係方面，你們也將迎來新的緣分。你可能會與某位家庭成員解開長久以來的誤會，讓彼此的關係更加親密，感受到前所未有的家庭溫暖與支持。

☆處女座：學習結識，關係穩定

處女座的朋友，你們的秋冬將聚焦于實質性的成長與連結，迎來學習結識，關係穩定的緣分。你們天生注重細節、追求完美，而這段時間，你們可能會因為進修、專業培訓或自我提升的課程，結識到一個對你的生活有正面影響的人。這個新緣分可能是個非常務實的夥伴，他能夠彌補你在宏觀規劃上的不足，讓你們的合作充滿效率。在情感上，單身的你可能會遇到一個穩重、可靠的物件，這段關係不會充滿戲劇性的激情，但卻能給你帶來渴望已久的穩定感與安全感。

☆民俗說法僅供參考☆

