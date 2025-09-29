自由電子報
娛樂 最新消息

電商女王不忍了！開出「三大貼補」條件 力邀同事參與花蓮救災

瑪菲司心繫花蓮受到重災。（翻攝自臉書）瑪菲司心繫花蓮受到重災。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，「電商女王」Ｍavis瑪菲司的團隊夥伴主動利用假期，到花蓮幫忙災後整理、送物資，讓她與先生超感動，決定全力支持參與救災的夥伴：「車資全部我們負責，多一天全薪，再補一天假期，讓同仁在付出之後，也能好好休息。」用行動陪伴花蓮重新站起來。

瑪菲司的團隊夥伴主動參與救災，她力挺到底。（翻攝自臉書）瑪菲司的團隊夥伴主動參與救災，她力挺到底。（翻攝自臉書）

瑪菲司目前因工作行程不在台灣，但很關心花蓮的災情，她在社群有感而發：「當花蓮逐漸修復、重建家園後，我們相信最需要的，是讓城市重新熱鬧起來。我們公司也將提供花蓮的飯店住宿券給參與志工的同仁夥伴，希望大家能親自回到花蓮，直接支持當地觀光與商家。」盼藉由拋磚引玉，能讓更多人一起加入。一番心意讓網友直呼感動，花蓮的「曾婆婆手工麻糬」也回文感謝。

瑪菲司的團隊夥伴主動參與救災，她力挺到底。（翻攝自臉書）瑪菲司的團隊夥伴主動參與救災，她力挺到底。（翻攝自臉書）

點圖放大
點圖放大

