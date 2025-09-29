「青農男神」推薦秘密武器 鏟子超人救災也要顧自己

「青農男神」的西部農場柏賢，也到花蓮當地協助救災。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日壩頂溢流，造成重大災情，不少民眾自發性前往災區協助清淤及物資分配，這些穿著雨鞋、戴著手套、手提圓鍬的熱心民眾，被網友稱為「鏟子超人」。被稱為「青農男神」的西部農場柏賢，也到花蓮當地協助，他分享「鋤頭」效果比鏟子好，更提出3點注意事項。

柏賢分享省力除淤工具與方法。（翻攝自臉書）

許多鏟子超人紛紛在光復車站下車的光景感動無數國人，已經在花蓮當地協助多日的柏賢指出使用鋤頭的切割效果會比圓鍬更好、更省力，同時遇上較大面積淤積，使用鋤頭推出分塊，加上平鏟移除效率更高、更省力。柏賢也表示，若到災區時，可以把雜物先丟掉，在用扁鋤頭切分泥土，再輔以方鏟推出效率可大幅提高。

另外，也提醒自發性進入花蓮幫忙的鏟子超人們，盡量帶扁鏟不要帶圓鍬、部分地區已經有很多雨鞋和鏟子，可以到當地使用，若有衛生顧慮也可考慮自行攜帶。

柏賢認為鋤頭比鏟子更好用。（翻攝自臉書）

水災過後容易滋生細菌鉤端螺旋體，會經由傷口感染造成幾乎所有哺乳類動物，最嚴重可致死。鏟子超人們專用裝備請勿混用，救災時穿著的衣物、雨鞋不要直接穿回家進入日常生活或工作場合，必須先清潔消毒，減少細菌被帶回家中。

想要重複使用裝備者，請使用10％漂白水浸泡或擦拭消毒過後，特別是雨鞋、手套、工具，一定要仔細清潔。去過災區之後，也要重視家中寵物安全，救災後的骯髒衣物不要與寵物接觸，建議換上乾淨衣物後再回到日常生活以及與毛小孩共處空間。

