娛樂 最新消息

（影）樂天三本柱將結束？ 河智媛、禹洙漢經紀人不忍發聲了

河智媛（左）、禹洙漢（右）所屬經紀公司「無限夢想」的負責人8月不幸遭刺身亡，所以傳出兩人將不會續約的風聲。（翻攝自IG）河智媛（左）、禹洙漢（右）所屬經紀公司「無限夢想」的負責人8月不幸遭刺身亡，所以傳出兩人將不會續約的風聲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊今年迎來韓籍成員河智媛、禹洙漢與廉世彬，被封為「樂天三本柱」，人氣居高不下。不過，隨著河智媛與禹洙漢所屬的「無限夢想」經紀公司在8月因負責人遭刺事件陷入混亂，兩人明年是否續留台灣，外界開始揣測不斷，粉絲更憂心這支話題組合將解散。

根據《NOWNEWS》今日新聞報導，河智媛、禹洙漢的經紀人鄭多惠今（29）日透過社群媒體出面回應，強調「我們沒有和任何人談過未來任何計劃」，打破續約與否的傳聞。她指出，兩位成員自加盟以來，對球隊、粉絲都抱持感恩態度，即便結束比賽回到住宿地，也常犧牲睡眠繼續練習，力求拿出最好表現。

河智媛、禹洙漢經紀人發聲。（翻攝自Threads）河智媛、禹洙漢經紀人發聲。（翻攝自Threads）

外界猜測若其中一人先行返韓，另一人也可能選擇離開，主要是因為她們過去就在韓華鷹啦啦隊一同活動，早已是人氣雙姝。再加上鄭多惠近期取得首爾友利卡排球隊啦啦隊經營權，讓兩人即使返回韓國，也不缺乏新舞台與資源。

此外還有知情人士透露，樂天女孩的合約通常要到年底才會決定來季安排，現在傳出離隊傳聞純屬「空穴來風」。由於過往球季末常有成員傳出轉隊、離開的消息，此次謠言才會引發球迷緊張。至於「樂天三本柱」未來是否拆夥，仍有待年底合約確認後才能解答。

