12星座「愛情潛力」大公開！魔羯愛得務實 天蠍不輕易放手

阿谷老師分析12星座愛情潛力。（秦芸殿提供）阿谷老師分析12星座愛情潛力。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有人愛得轟轟烈烈，有人則是細水長流。你知道你的「愛情潛能」是什麼嗎？其實每個星座在戀愛中都有獨特的優勢，只要懂得掌握，就能讓感情更穩、更甜。命理專家阿谷老師相本次揭曉12星座在愛情中的真實樣貌與潛在魅力，搞不好你比自己想的更有戀愛力！

牡羊座：

你在愛情裡很直接，喜歡就會行動，但也容易太衝動，其實你的熱情很能感染對方，只要學會慢下來，愛情會更穩定。

金牛座：

你很專情，一旦投入就不會輕易放手，愛情對你來說就是「長久陪伴」，雖然步調慢，但很值得信任。

雙子座：

你在感情中變化多，常常帶來新鮮感，只是有時候太跳Tone，對方會抓不住。找到能跟上你節奏的人，你就能很快樂。

巨蟹座：

你超有照顧人的天份，愛一個人會把對方放在心上，但有時候太敏感，容易想太多，記得要多給彼此空間。

獅子座：

你在愛情裡就是太陽，總是希望被重視，你有滿滿的浪漫點子，只要學會偶爾低調一點，就更容易遇到對的人。

處女座：

你愛得很細膩，會默默觀察、默默付出，雖然容易挑剔，但那是因為你真的很在意，遇到懂你的人就會很幸福。

天秤座：

你超會營造氛圍，談戀愛時像偶像劇一樣，只是有時猶豫不決，會讓人等很久，勇敢表態，愛情才會更順利。

天蠍座：

你愛得很深，一旦認定就不會輕易放手，雖然外表冷冷的，但內心超熱情，只要學會放下控制慾，感情會更自在。

射手座：

你愛情中的潛能是「自由」，你需要的是能一起冒險的伴侶，給你空間反而能讓你更投入。

魔羯座：

你愛得很務實，不會隨便開始，但一旦在一起就會很有責任感，雖然不太浪漫，但超級可靠。

水瓶座：

你談戀愛的方式很特別，不喜歡被綁住，愛情對你來說，是靈魂上的陪伴，而不是天天黏在一起。

雙魚座：

你超有浪漫天份，愛情在你心中就是最美的夢，只是容易太投入，記得保留一點理性，才能走得更長遠。

