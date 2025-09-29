自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳姍儒接手《一字千金》遭爆溝通不良 現身親揭「喊卡傳聞」內幕

吳姍儒遭爆負面傳聞，反安慰《一字千金》製作人。（公視提供）吳姍儒遭爆負面傳聞，反安慰《一字千金》製作人。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Sandy」吳姍儒與爸爸吳宗憲的節目《小明星大跟班》停播後，除了代班小S《小姐不熙娣》外，也接班「金鐘獎常客」曾國城的《一字千金》。日前外傳吳姍儒與《一字千金》製作單位溝通不良，甚至導致節目喊卡，今她出席節目記者會時展現高EQ，並以一向幽默、正面的態度化解此爭議。

對於被指和製作單位有摩擦，吳姍儒解釋，自己和製作人施珠勵常鬥嘴，但全是好玩的互動，「我們相處愉快，沒有問題。」甚至還阻止製作人戴口罩出席，「這樣真的很像受害者開記者會。」她態度雲淡風輕，直言看到不實新聞早已學會滑掉，「有新聞對節目來說也是好事。」

吳姍儒說，主持公視《一字千金》有重新當參賽者的感覺。（公視提供）吳姍儒說，主持公視《一字千金》有重新當參賽者的感覺。（公視提供）

施珠勵則替她抱不平，坦言難以理解為何毫無根據的傳聞能延燒多天，甚至有網友留言「節目要停啦，不用看了」。但她也感佩吳姍儒的豁達，還會安慰自己別太在意。

吳姍儒主持公視《一字千金》，陪伴參賽者一起闖關，完全推翻眾人對她中文能力只有國中、詞語受限的的刻板印象。（公視提供）吳姍儒主持公視《一字千金》，陪伴參賽者一起闖關，完全推翻眾人對她中文能力只有國中、詞語受限的的刻板印象。（公視提供）

事實上，吳姍儒早在3月就曾遭周刊爆料「積極爭取主持機會」，當時她鄭重否認，強調此生沒為自己爭奪過工作。如今節目被傳收攤，她再度親自回應：「錄完兩季了，主要想讓大家感受不同的主持方式。」更笑稱第一次看片花緊張到快沒辦法呼吸。《一字千金》將自10月5日起，每週日晚間8點於公視、公視+播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中