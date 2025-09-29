吳姍儒接手《一字千金》遭爆溝通不良 現身親揭「喊卡傳聞」內幕

吳姍儒遭爆負面傳聞，反安慰《一字千金》製作人。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Sandy」吳姍儒與爸爸吳宗憲的節目《小明星大跟班》停播後，除了代班小S《小姐不熙娣》外，也接班「金鐘獎常客」曾國城的《一字千金》。日前外傳吳姍儒與《一字千金》製作單位溝通不良，甚至導致節目喊卡，今她出席節目記者會時展現高EQ，並以一向幽默、正面的態度化解此爭議。

對於被指和製作單位有摩擦，吳姍儒解釋，自己和製作人施珠勵常鬥嘴，但全是好玩的互動，「我們相處愉快，沒有問題。」甚至還阻止製作人戴口罩出席，「這樣真的很像受害者開記者會。」她態度雲淡風輕，直言看到不實新聞早已學會滑掉，「有新聞對節目來說也是好事。」

吳姍儒說，主持公視《一字千金》有重新當參賽者的感覺。（公視提供）

施珠勵則替她抱不平，坦言難以理解為何毫無根據的傳聞能延燒多天，甚至有網友留言「節目要停啦，不用看了」。但她也感佩吳姍儒的豁達，還會安慰自己別太在意。

吳姍儒主持公視《一字千金》，陪伴參賽者一起闖關，完全推翻眾人對她中文能力只有國中、詞語受限的的刻板印象。（公視提供）

事實上，吳姍儒早在3月就曾遭周刊爆料「積極爭取主持機會」，當時她鄭重否認，強調此生沒為自己爭奪過工作。如今節目被傳收攤，她再度親自回應：「錄完兩季了，主要想讓大家感受不同的主持方式。」更笑稱第一次看片花緊張到快沒辦法呼吸。《一字千金》將自10月5日起，每週日晚間8點於公視、公視+播出。

