（影）韓網熱議！舒華IG驚見前隊友穗珍 昔因霸凌風波退團

眼尖網友發現舒華（左）貼文照片的女子，疑似是前隊友穗珍（右）。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團I-DLE成員舒華於（28）日更新IG日常，除了曬出多張自拍與出遊照，最後一張美食照竟意外成為焦點。照片中，一名女子手背上露出「1849」的刺青和紅色指甲油，被眼尖網友比對後認為是已退團的前成員穗珍，瞬間在韓網論壇theqoo掀起熱議，留言數突破200則。

有網友對比照片的刺青，認為跟舒華吃飯的對象就是穗珍。（翻攝自IG）

穗珍在2021年因捲入校園霸凌爭議而退出團體，事後沉寂一段時間，如今正以SOLO歌手的身份在演藝圈活動。這次疑似與舒華聚餐的照片曝光，再度引發網友兩極化反應，有粉絲覺得兩人依舊保持聯繫令人欣慰，也有人批評舒華不顧粉絲感受，認為公開展示過於敏感。

此外，不少網友留言表示：「她們當時感情就很好，沒必要假裝不熟」、「友情這種東西本來就應該由她自己決定」，也有人持反對意見，「舒華這樣的動作會引起不必要爭議」。雖然看法不一，但舒華與穗珍的互動，安慰到許多兩人當初的CP粉。

