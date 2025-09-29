自由電子報
娛樂 最新消息

在加納共和國離婚在新加坡「重逢」 分手情侶檔同場現身了

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手菲道爾和前女友「DIOR」大穎曾合唱《在加納共和國離婚》，雖然兩人已分手，但昨（28日）在新加坡「重逢」了！

承桓曾以《我會等》爆紅。（新傳媒YES 933 提供）承桓曾以《我會等》爆紅。（新傳媒YES 933 提供）

大穎也赴新加坡領獎。（新傳媒YES 933 提供）大穎也赴新加坡領獎。（新傳媒YES 933 提供）

新傳媒「YES 933潮流音樂盛典 2025」，昨在新加坡室內體育館舉行頒獎典禮，現場星光雲集，菲道爾獲得「年度新人」，大穎則獲得「YES 933 潮流新勢力 」獎，另外以一首《我會等》獲得2024Spotify年度華語流行歌曲排行榜第一名的中國歌手承桓，同樣也得到「YES 933 潮流新勢力 」獎。

菲道爾獲得年度新人獎，現身新加坡領獎。（新傳媒YES 933 提供）菲道爾獲得年度新人獎，現身新加坡領獎。（新傳媒YES 933 提供）

菲道爾和大穎合唱的《在加納共和國離婚》，目前在YouTube的點擊已超過4286萬次，不過兩人已在去年分手，但後來又傳聞兩人復合，日前菲道爾來台宣傳新專輯《六一九》，他則表示目前是單身，對於未來是否有復合可能性，他則說：「我們一直都是朋友，沒有想太多。」這次兩人則因得獎同樣在新加坡室內體育館現身了。

