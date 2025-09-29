自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拉斯維加斯刮怪風！張信哲見天上驚人一幕「以為龍捲風」

張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲於美國時間 9月27日在拉斯維加斯 MGM Garden Arena 啟動「未來式Our Story」世界巡迴演唱會海外首站，以經典《信仰》震撼開場，並向粉絲喊話：「拉斯維加斯！你們好嗎？」他感性說：「很開心來到『未來式Our Story』海外巡演的第一站，希望今天起可以把這個好運一站一站的傳遞下去！」

張信哲指著自己造型笑說：「因為來到海外，造型師很用心，打造了一個騎士造型的斗篷，你們說帥不帥？」在台上快速變裝，脫下斗篷瞬間，全場尖叫聲破表，接著演唱《愛就一個字》，氣氛衝上最高點。

張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）

「未來式Our Story」歌單隨首站曝光，共 23首歌曲唱好唱滿，新歌金曲交織，不但全場跟唱，更是淚點滿滿。唱到《我是真的愛你》時，張信哲情緒小失控，全場陪著一起掉淚；張信哲說一來到拉斯維加斯就遇到罕見大雨和怪風，「還看到鍋碗瓢盆在天上飛，差點以為遇到龍捲風！」他幽默感嘆：「還好我們海外首站還是辦成了，音樂讓我們相遇在一起！」全場報以熱烈歡呼。

張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）

張信哲也宣布，「未來式Our Story」海外巡演將以「一週一城市」方式橫掃全球，10/4紐約、10/12波士頓、10/18舊金山、10/26溫哥華、10/31多倫多，11/9倫敦、11/14巴黎接力登場，門票於axs與ticketmaster.fr開賣，北美場已於Ticketmaster、99concerts、Yo Creative Event、IEMshowplace熱賣中，粉絲也敲碗期待雪梨、墨爾本、奧克蘭、東京等站公布。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中