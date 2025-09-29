拉斯維加斯刮怪風！張信哲見天上驚人一幕「以為龍捲風」

張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲於美國時間 9月27日在拉斯維加斯 MGM Garden Arena 啟動「未來式Our Story」世界巡迴演唱會海外首站，以經典《信仰》震撼開場，並向粉絲喊話：「拉斯維加斯！你們好嗎？」他感性說：「很開心來到『未來式Our Story』海外巡演的第一站，希望今天起可以把這個好運一站一站的傳遞下去！」

張信哲指著自己造型笑說：「因為來到海外，造型師很用心，打造了一個騎士造型的斗篷，你們說帥不帥？」在台上快速變裝，脫下斗篷瞬間，全場尖叫聲破表，接著演唱《愛就一個字》，氣氛衝上最高點。

張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）

「未來式Our Story」歌單隨首站曝光，共 23首歌曲唱好唱滿，新歌金曲交織，不但全場跟唱，更是淚點滿滿。唱到《我是真的愛你》時，張信哲情緒小失控，全場陪著一起掉淚；張信哲說一來到拉斯維加斯就遇到罕見大雨和怪風，「還看到鍋碗瓢盆在天上飛，差點以為遇到龍捲風！」他幽默感嘆：「還好我們海外首站還是辦成了，音樂讓我們相遇在一起！」全場報以熱烈歡呼。

張信哲在拉斯維加斯開唱。（潮水音樂提供）

張信哲也宣布，「未來式Our Story」海外巡演將以「一週一城市」方式橫掃全球，10/4紐約、10/12波士頓、10/18舊金山、10/26溫哥華、10/31多倫多，11/9倫敦、11/14巴黎接力登場，門票於axs與ticketmaster.fr開賣，北美場已於Ticketmaster、99concerts、Yo Creative Event、IEMshowplace熱賣中，粉絲也敲碗期待雪梨、墨爾本、奧克蘭、東京等站公布。

