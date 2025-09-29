嫁轉世活佛11年！阿雅罕見對老公放閃 女兒真實姓名曝光

阿雅與女兒同框。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿雅」柳翰雅2014年與藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂仁波切在美國註冊結婚，同年迎來愛女Ava，日前她過47歲生日，和女兒一起拍影片，分享這幾年彼此親手做的卡片，阿雅的女兒在卡片上寫著：「願您心想事成，我非常愛妳喔！」最後署名「柳願明」，網友驚呼「女兒叫柳願明，好大氣好鋼的名字」、「阿雅的女兒養得真好」、「跟媽媽姓柳」，也誇母女同框畫面超有愛。

阿雅曬出給老公的情人節卡片。（翻攝自小紅書）

阿雅的女兒親手做生日卡片。（翻攝自小紅書）

除了秀出給女兒的卡片， 阿雅也大方放閃曬出自己送給老公的情人節卡片，她畫了鮮紅色的愛心，解釋：「這是一顆在跳動的心，心動的感覺。」她透露自己時不時就會拿出這些卡片看，會覺得很幸福，每一張卡片都是沈甸甸的心意，最後她也喊著女兒的小名說：「柳小寶你給媽媽的祝福，就是我最珍貴的禮物。我對你的愛像天空一樣大，你也別忘了這一點喔。」

請繼續往下閱讀...

阿雅日前過47歲生日，女兒送上祝福。（翻攝自小紅書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法