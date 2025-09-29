大牙離婚2個月爆「姐弟戀」驚吐6年前「失身渣男」內幕

大牙（左）在《百味人生》與陳謙文有感情糾葛。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳謙文在三立八點檔《百味人生》飾演「高志捷」，與「大牙」周宜霈、林萱瑜上演感情三角糾葛。陳謙文笑說，能同時搭檔兩大美女「真的是太棒了」，自嘲這次戲運特別好。

大牙（左）在《百味人生》早已對陳謙文（右）心動。（三立提供）

大牙劇中的感情線，從「姐弟戀」到「禁忌之愛」，都被劇迷議論紛紛。劇中大牙在陳謙文高中時便已對他心動，這段戀情被家人視為不倫，她為了保護弟弟選擇背叛，遠走十年後再度出現，兩人重燃愛火卻依舊受到江宏恩的阻撓，讓這段愛情波折不斷。

大牙（左）在《百味人生》與陳謙文（右）有感情糾葛。（三立提供）

陳謙文認為高志捷這個角色與過往很不同，「以前常常演好人，這次開始有點激進、個性轉折更多，甚至帶點小反派色彩。我倒是很想再挑戰更壞的角色，因為演反派真的很好玩」。這句話立刻讓大牙笑著吐槽：「他早就演過超壞反派啦！2019年《天之驕子》裡，他壞到不行。我演的美娟愛他愛到死，結果他利用我、害我失身，真的很可惡！」陳謙文也打趣回應：「我們有革命情感，因為一起拍過激情床戲和泡溫泉！」兩人默契互動讓現場笑聲不斷。

大牙則久違八點檔，直言「還在抓節奏」，不過這次一口氣和兩個男人談戀愛，讓她大呼：「真的很爽！」雖然戲裡角色為愛義無反顧，但她澄清現實生活完全不同：「我本人不是這種人，但每次都演到這樣的角色。無論是八點檔還是台灣好戲，我演的女人都是為了愛可以拼命的類型。」現在恢復單身的她也坦言，對愛情態度很隨緣，「來則來，不來則去，沒有封死自己。我還特地去求紅線，希望快點有桃花」。

大牙（右）在《百味人生》與陳謙文（左）大談禁忌戀。（三立提供）

劇中姐弟戀引發熱議，陳謙文大方表示：「年齡不是問題，相處才是最重要的。」大牙則笑著補充，網友太壞，竟然說他們像母子，「他其實只小我一歲耶！」

戲外的陳謙文，除了拍戲之外，還全力投入在籌辦自己在台中的演唱會，從場地、燈光音響、樂團邀請到媒體行銷，全都親自操刀。他笑說：「這陣子真的瘦了4公斤，雖然忙得焦頭爛額，但很有成就感。」此外，拍戲過程還要挑戰划獨木舟，他打趣說：「真的被操到，曬到整個變黑人！」展現他戲裡戲外都全力以赴的精神。

