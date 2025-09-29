林佳儀曝女兒「被開玩笑」流行法 直呼：匪夷所思

〔記者侯家瑜／台北報導〕林佳儀日前上《美鳳有約》，分享與兩個女兒的親子互動趣事。她表示，青春期孩子流行的「被開玩笑」方式讓她大開眼界。

左起專家來賓藝珊、林佳儀、秋香老師、陳美鳳。（民視提供）

林佳儀說大女兒透露同儕間會在團播裡狂刷留言，喊某位同學「上車了」、「好美好美」，引發一連串轟炸式跟風，讓被點名者又羞又尷尬。林佳儀直呼「匪夷所思」，但也慶幸自己透過聊天才理解年輕人的文化。主持人陳美鳳則笑說，現在網路世界瞬息萬變，父母要學習的功課實在很多。

請繼續往下閱讀...

談到教育孩子，林佳儀透露大女兒考上理想大學與科系，讓她十分欣慰。不過考試當天卻曾出現插曲，女兒因考前去洗手間，結果頭昏誤闖其他考場，差點釀成大烏龍。雖經申訴後確認只是誤會，但仍被扣分，與心儀大學擦身而過。林佳儀笑說：「更讓我驕傲的是她沒有崩潰，而是冷靜面對、勇敢處理。」

她坦言，陪伴兩個女兒成長，除了要有滿滿體力，更要面對生活大小事的挑戰。但看到孩子逐漸懂得承擔與成長，她覺得一切努力都很值得。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法