自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林佳儀曝女兒「被開玩笑」流行法 直呼：匪夷所思

〔記者侯家瑜／台北報導〕林佳儀日前上《美鳳有約》，分享與兩個女兒的親子互動趣事。她表示，青春期孩子流行的「被開玩笑」方式讓她大開眼界。

左起專家來賓藝珊、林佳儀、秋香老師、陳美鳳。（民視提供）左起專家來賓藝珊、林佳儀、秋香老師、陳美鳳。（民視提供）

林佳儀說大女兒透露同儕間會在團播裡狂刷留言，喊某位同學「上車了」、「好美好美」，引發一連串轟炸式跟風，讓被點名者又羞又尷尬。林佳儀直呼「匪夷所思」，但也慶幸自己透過聊天才理解年輕人的文化。主持人陳美鳳則笑說，現在網路世界瞬息萬變，父母要學習的功課實在很多。

談到教育孩子，林佳儀透露大女兒考上理想大學與科系，讓她十分欣慰。不過考試當天卻曾出現插曲，女兒因考前去洗手間，結果頭昏誤闖其他考場，差點釀成大烏龍。雖經申訴後確認只是誤會，但仍被扣分，與心儀大學擦身而過。林佳儀笑說：「更讓我驕傲的是她沒有崩潰，而是冷靜面對、勇敢處理。」

她坦言，陪伴兩個女兒成長，除了要有滿滿體力，更要面對生活大小事的挑戰。但看到孩子逐漸懂得承擔與成長，她覺得一切努力都很值得。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中