娛樂 最新消息

廣播金鐘60三大亮點一次看！旺福攜手DJ世代 韓森嘻哈致敬

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月11日（六）晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行。今年共有253家業者、1,113件作品參賽，最終共有138件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、播客（Podcast）獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等30項獎項。國立教育廣播電臺以19項入圍成為最大贏家，警察廣播電臺則以15項入圍緊追其後。本屆特別貢獻獎則由廖江化（藝名廖江華）與倪蓓蓓獲得。

第60屆廣播金鐘獎由ICRT資深DJ林哲修（Joseph Lin）與跨足廣播、電視、戲劇的吳怡霈攜手主持。（三立提供）第60屆廣播金鐘獎由ICRT資深DJ林哲修（Joseph Lin）與跨足廣播、電視、戲劇的吳怡霈攜手主持。（三立提供）

典禮由ICRT資深DJ Joseph Lin（林哲修）與跨足廣播、電視、戲劇的吳怡霈攜手主持。典禮當日正式開始前，主辦單位影視及流行音樂產業局還特別於下午5點舉辦「廣播金鐘獎交流派對」，邀請各家入圍者齊聚交流，派對可透過金鐘60官網、金鐘獎官方社群與三立多平台同步收看。

嘻哈歌手韓森將在廣播金鐘60開場秀中，與主持人合體饒舌演出，向廣播60年精彩內容致敬。（三立提供）嘻哈歌手韓森將在廣播金鐘60開場秀中，與主持人合體饒舌演出，向廣播60年精彩內容致敬。（三立提供）

今年典禮表演節目同樣別出心裁，帶來三段跨世代的精彩演出。開場「穿越60年的聲音旅行」由兩位主持人Joseph Lin、吳怡霈和嘻哈歌手韓森攜手演出。韓森是《大嘻哈時代》參賽者，曾發行多首饒舌單曲、總點閱破百萬，也曾和熱狗MC Hotdog、小人、熊仔、BR、RPG等歌手合作。表演結合VCR影像與現場表演，以「一天」為概念串起各年代經典廣播節目與新聞播報，用幽默饒舌方式將廣播精彩內容寫進歌詞裡，向廣播人致敬，帶領觀眾重溫60年的聲音記憶。

尋人啟事將在廣播金鐘60演唱各年代熱門點播金曲。（星恆娛樂提供）尋人啟事將在廣播金鐘60演唱各年代熱門點播金曲。（星恆娛樂提供）

第二段表演「電臺熱門點播歌曲」則邀請第32屆金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」以A Cappella演唱各年代熱門點播金曲，從小虎隊〈青蘋果樂園〉到茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉，勾起跨世代聽眾的青春記憶。

人氣樂團『旺福』將搭配各電台DJ與兒童節目新生代主持人，共同演出「轉動，未來」，象徵廣播精神傳承。（三立提供）人氣樂團『旺福』將搭配各電台DJ與兒童節目新生代主持人，共同演出「轉動，未來」，象徵廣播精神傳承。（三立提供）

最後一段「轉動，未來」的演出由人氣樂團旺福搭配去年甫獲廣播金鐘兒童節目獎的「出發吧！鱻魚練習生」的軒宇、姵妤，以及14位各電台DJ共同演出，世代共演展現廣播精神的傳承，象徵廣播的「聲聲不息」與無限希望。

「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月11日（六）晚間7時在臺北流行音樂中心舉行，同步於三立都會台、三立MOD綜合台直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收看，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

點圖放大body

