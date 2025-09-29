義煮團白飯、大型機具遭擋 雞排妹揭內幕直指「他們」故意不救

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，有不少善心民眾自發赴花蓮當起「鏟子超人」幫助清理，還有更多捐款、送物資。不過卻傳出包括大同村的醫療團隊、義煮團的白飯和沙拉油、自行前往的大型機具都被阻擋無法進入，花蓮縣政府則表示，交通管制是為了讓大型機具優先通行，未來將會滾動調整。對此，藝人「雞排妹」鄭家純發文揭露內幕及提出看法。

鄭家純發文揭露花蓮大型機具都被阻擋無法進入的內幕。（翻攝自臉書）

今（29）日，鄭家純在臉書發文寫下：「花蓮國王皇后擋掉光復當地義煮團的白飯、自行前往的大型機具們，是故意讓那些志工民眾喪氣失望生氣。」並透露自己潛水在志工群組裡面，看到一位民眾貼出FB截圖，是他去「補不足、發便當」圖卡底下留言不滿，覺得是不是都沒有好好規劃才需要去補不足，這麼多天了為什麼都不知道是誰在管事。

鄭家純痛批傅崐萁夫妻故意不救、故意擺爛。（翻攝自臉書）

鄭家純指出，很多民眾平時沒有在關心政治，對他們來說，「中央」、「地方」都是「政府」。至於他們的思考則是「很嚴重的災害」＝「國家級災害」＝「政府要處理」。就是會有民眾認為昨天發生一連串的荒唐都是「政府沒做事」＝「民進黨不知道在幹嘛」＝「我要投給國民黨」。



鄭家純認為：「以傅崐萁夫妻的財富、人脈資源，怎麼可能搞不定救災呢？就是故意不救、故意擺爛。」並表示：「他們非常清楚什麼樣的選民投給他們，有經驗並愜意使用無良知的方式，賭看看這次是否又能如他們的意，用掠奪別人的無私付出換成下次的高票當選。」貼文曝光後，引起大批網友贊同。

