紅後代挺于朦朧後音訊全無 首現身發文竟是「粗口書法」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲。雖然警方迅速給出「無刑事嫌疑、飲酒意外」的結論，但由於相關影片與討論內容接連遭刪，引發外界質疑真相被掩蓋。與此同時，一名自稱紅後代、退役軍人的微博博主「凛北川」持續發聲，卻在（19）日北京打卡後突然消失，直到（26）日才透過微博報平安。

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

凛北川早在案發隔天便公開質疑，為何證據採集尚未完整，就急忙宣布非刑事案件。他強調不會刪文道歉，「除非我死了」。隨後更透露，有高層下達「不予關注、不予討論、快速解決」的命令，外界能看到的僅是處理後的結果，暗示整起事件背後存在壓力與限制。

請繼續往下閱讀...

消息傳出後，凛北川的動向備受矚目。他在失聯前的最後幾篇貼文裡，不僅刪除了于朦朧案相關發言，還聲明自己的言論與家人朋友無關，似乎承受不小壓迫。期間更有疑似好友「阿願」透露，他被要求簽署文件，因他退役軍人身份，使得外界更難忽視他所代表的敏感性。

凛北川（26）日發文報平安。（翻攝自微博）

凛北川直到（26）日才更新微博，發文感謝網友關心，強調「平安順意，完好無損」，並附上一張親筆書法，然而書法作品上卻赫然寫著「去他X的」，被認為是含蓄回應外界關注。大批網友湧入留言，直呼：「幸好還有你，不然真的會對這個世界失望。」、「霸氣又真性情，于真的需要這樣的人幫助他」。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法