八點檔女神自揭前任超大男人 無奈自嘲：只能順從求和諧

蘇晏霈在《好運來》是嚴謹的中醫師，戲外則是開朗大方。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《好運來》飾演的「樂樂」醫者回歸，肩負中醫傳承使命，精湛演技讓觀眾津津樂道。她大方分享如何詮釋樂樂的內心世界，更透露戲中的親情與愛情橋段，都讓她特別有感，彷彿戲裡戲外都在重新體驗人生。

蘇晏霈在《好運來》是嚴謹的中醫師，戲外則是開朗大方。（民視提供）

蘇晏霈劇中在爺爺陳慕義與過世母親侯怡君的期許下，重新拾起中醫。她表示，自己是抱著「為患者盡力做到仁心仁術」的責任心態去詮釋角色，並特別設定與患者對談時輕鬆自在，看診時則嚴謹專業，讓角色層次更豐富。

蘇晏霈（右）在《好運來》飾演倪齊民（左）的女兒。（民視提供）

談到與「林俊雄」倪齊民的父女戲，蘇晏霈坦言這部分與自己的人生經歷很貼近，「我爸爸跟俊雄很像，明明很關心、很疼我，但都不擅長表達愛」。她分享，父女倆常常為了替對方著想，卻因用詞不當而產生誤會，甚至吵到哭，事後卻又裝作沒事繼續生活，這份「拐彎抹角」的父女情，讓她在演出時感觸特別深刻。

蘇晏霈在《好運來》飾演女中醫「樂樂」。（民視提供）

隨著劇情發展，蘇晏霈樂樂與老公「江弘軒」吳政澔因價值觀及大男人心態產生衝突，夫妻矛盾升溫。被問到現實中是否遇過類似對象，蘇晏霈毫不避諱說：「有遇過，幾乎跟戲裡的弘軒不相上下！」

蘇晏霈回憶，過去為了感情和諧，常選擇順從對方，但這次演出讓她重新面對相似情境，反而有了新的領悟：「一看到劇本，就想起以前的事，剛好派上用場。」加上她發現自己對感情的看法更成熟了，她笑說演完才覺得：「看樂樂真傻呀！」

