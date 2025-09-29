自由電子報
娛樂 最新消息

金曲歌王HUSH身經百戰首唱泰國卻忐忑 隔10年再訪有新發現

金曲歌王HUSH第一次到泰國演出，精心設計歌單。（lido提供）金曲歌王HUSH第一次到泰國演出，精心設計歌單。（lido提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王HUSH有豐富表演經驗，唱歌、創作都受肯定，但沒想到近期去泰國曼谷演出，卻讓他有點忐忑，笑說自己雖「身經百戰」，但這次演出還是會緊張，他說：「因不確定泰國觀眾對音樂的喜好，所以非常緊張。」

HUSH日前受浮現音樂之邀前往曼谷，與泰國樂團YEW、CORNBOI 同台開唱，也與CORNBOI在後台合照留念。儘管台下歌迷不見得都聽得懂中文，但HUSH相信音樂能超越語言的限制，他精心設計歌單，希望節奏輕快的歌曲能帶動氣氛，一連獻唱《換句話說》、《支線任務》、《娛樂自己》等多首歌曲，結果台下歌迷很熱情，不時高舉雙手跟著他的音樂搖擺，還不時尖叫回應。

HUSH（右二）與泰國樂團CORNBOI一起演出，也在後台留下紀念合照。（默聲提供）HUSH（右二）與泰國樂團CORNBOI一起演出，也在後台留下紀念合照。（默聲提供）

其實這次是HUSH相隔10年再度來到泰國，也是首度在當地公開演出，對於曼谷十年來的變化感到很新奇，抽空逛了不少泰國的百貨、大街小巷的市集文創店家，他覺得曼谷朝氣蓬勃的城市風貌跟十年前真的有很大的不同，特別安排唐人街周圍的行程，感受飄洋過海在當地生活的華人打造出不同的文化以及美食。

HUSH受邀到泰國演出，感受到歌迷的熱情。（lido提供）HUSH受邀到泰國演出，感受到歌迷的熱情。（lido提供）

忙完泰國演出，接下來HUSH會飛往日韓表演，10月19日將在韓國首爾弘大音樂節演出，11月14日在日本東京涉谷浮現祭表演，12月和明年1月也將舉辦個人專場演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

