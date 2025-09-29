自由電子報
娛樂 最新消息

10天唱6場破紀錄！「數字天團」幫告白正妹老婆 周興哲反應曝光了

周興哲破紀錄，10天唱了6場演唱會。（星空飛騰提供）周興哲破紀錄，10天唱了6場演唱會。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲上週返場台北小巨蛋舉辦3場「Odyssey旅程」巡迴演唱會，首場他因喉嚨發炎，緊急打了營養針治療，慶功時他透露應該是被細菌感染，自認有些「衰」，至於那天身體不舒服，加上鋼琴硬體也出了問題，他幽默表示：「噢對，真的很尷尬，第一天有一點很慘的感覺。」

這是周興哲第四度攻蛋，打破自己的紀錄，包括前一週香港場在內，10天內唱了6場演唱會，慶功時被問起身體狀況都恢復了嗎？他笑說，「現在ok，不過最後又回來（指喉嚨狀）一點，如果再加一天我可能不可以。」 透露小巨蛋開唱前一天，他就發現自己喉嚨癢癢的，隔天卻越來越痛，發聲的時候高音受到影響，有一點崩潰與擔心，立刻去看醫生治療。

周興哲破紀錄，10天唱了6場演唱會。（星空飛騰提供）周興哲破紀錄，10天唱了6場演唱會。（星空飛騰提供）

遇到這樣的突然狀況，他透露老婆有安慰他，也說身邊的人如爸媽都很緊張，不過自己沒有想過要延期，「沒有到那麼嚴重，還是可以唱，第一天的狀況比我想像得好很多。」感謝小興星（粉絲名）的回饋與支持，「有被安慰到」，認為這就是Live演出最奇妙之處，現場遇到了什麼問題就立刻解決。

他在香港場脫衣裸身，不過卻掀起兩派歌迷論戰，有人樂見他秀身材，有人也認為他「幹嘛脫」？他坦承看到評論後有些「走心」，這次小巨蛋演出他僅穿鏤空戰袍露粗壯手臂，往後是否要「封肉」？他解釋：「我也不會說再也不脫衣服，等狀態更好一點再脫。」脫之前要跟老婆報備嗎 ？他更搞笑說：「不用 ，但要做伏地挺身充血，比唱歌更累。」也說老婆看得很嗨、很喜歡這樣的氛圍。

周興哲破紀錄，10天唱了6場演唱會。（星空飛騰提供）周興哲破紀錄，10天唱了6場演唱會。（星空飛騰提供）

對於最終場邀請告五人擔任嘉賓，他表示合體的感覺很棒，「他們都笑笑，非常有禮貌， 瘋狂叫我前輩。」告五人特地換歌，選唱《披星戴月的想你》也有玄機，除了是要送給周興哲的歌迷小興星、老婆趙岱新的名字也在裡面，讓他直呼：「哇，這麼浪漫，我現在get到了。」很期待以後和他們再合作。

對於這次的紀錄，他也直喊：「這10天唱6場，非常幸福有舞台的機會，有8萬多人來看，數字已經超越我的夢想了。」唱完後最想做的事，就是要好好陪老婆與小孩，透露女兒非常想他，「明天我很期待陪我女兒去公園玩。」

點圖放大body

