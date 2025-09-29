李彩玟《暴君》愛潤娥戲外愛女友 網封人生贏家

李彩玟（左）和同齡女友柳茶憐戀愛ing。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲韓劇新男神李彩玟以《暴君的廚師》人氣暴衝，現實中的他兼顧工作和愛情，和同齡女友柳茶憐（又譯：柳多仁）戀愛ing；兩人自《浪漫速成班》播畢後公開交往，本月8日還被眼尖網友發現雙雙戴著情侶戒指，感情穩定。

李彩玟以tvN電視劇《High Class》出道，短短4年迎來演藝巔峰，因演出《暴君的廚師》還被網友打趣封為「潤娥的男人」，因他完美融入角色，為劇集高人氣做出貢獻，並透過出人意料的魅力和精湛演出，讓觀眾沉浸其中。

李彩玟和柳茶憐都是冉冉升起的新星，毫不掩飾彼此的愛意，充滿自信；去年3月，兩人被拍到一同外出，李彩玟還貼心幫女友提包包，模樣親密，曾經公開戀愛的過往再度浮出水面。

李彩玟（左）日前出席《暴君的廚師》，被發現和女友柳茶憐都戴著情侶戒指。（翻攝自X）

值得一提的是，李彩玟日前現身《暴君的廚師》殺青派對，手上戴著情侶戒指，再次印證他與柳茶憐的深厚感情，網友們紛紛留言支持，直呼「支持兩位演員勇敢的選擇」、「現在就是好時機。希望他們能交往順利」、「根本是人生大贏家」。

