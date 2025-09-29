自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）才大鬧蹦闆餐廳就當起鏟子超人！ 孫生滿身汙泥遭批「洗白蹭流量」

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生先前捲入性騷風波，涉嫌猥褻4女遭起訴，台北地檢署認為孫生陷溺性癮之外，面對司法當庭扯謊，找受害者作偽證行為不可取，故請法院從重量刑。近日又開直播大鬧網紅「蹦闆」經營的酸菜魚店，諸多行為遭到批評，如今他跑到花蓮幫忙救災，也遭到網友砲轟：「洗白蹭流量」。

網紅孫生近日大鬧網紅蹦闆經營的酸菜魚店。（翻攝自IG）網紅孫生近日大鬧網紅蹦闆經營的酸菜魚店。（翻攝自IG）

樺加沙颱風重創花蓮，不少民眾與藝人紛紛伸出援手。其中孫生昨（28）日也投身前往花蓮當起「鏟子超人」，可見他身穿短衣短褲搭配雨鞋，拿著鏟子將泥沙一點一點往外掃出，他直言：「花蓮真的很辛苦，自己挖過才知道。」最後孫生也喊話：「光復鄉加油！」

孫生現身花蓮救災，遭批「洗白蹭流量」。（翻攝自IG）孫生現身花蓮救災，遭批「洗白蹭流量」。（翻攝自IG）

不過，孫生現身花蓮災區幫忙，本來是美事一件，但他近期鬧出的性騷風波、大鬧蹦闆餐廳事件，令諸多網友反感，因此不少網友覺得這次是在洗白蹭流量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中