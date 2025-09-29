（影）才大鬧蹦闆餐廳就當起鏟子超人！ 孫生滿身汙泥遭批「洗白蹭流量」

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生先前捲入性騷風波，涉嫌猥褻4女遭起訴，台北地檢署認為孫生陷溺性癮之外，面對司法當庭扯謊，找受害者作偽證行為不可取，故請法院從重量刑。近日又開直播大鬧網紅「蹦闆」經營的酸菜魚店，諸多行為遭到批評，如今他跑到花蓮幫忙救災，也遭到網友砲轟：「洗白蹭流量」。

網紅孫生近日大鬧網紅蹦闆經營的酸菜魚店。（翻攝自IG）

樺加沙颱風重創花蓮，不少民眾與藝人紛紛伸出援手。其中孫生昨（28）日也投身前往花蓮當起「鏟子超人」，可見他身穿短衣短褲搭配雨鞋，拿著鏟子將泥沙一點一點往外掃出，他直言：「花蓮真的很辛苦，自己挖過才知道。」最後孫生也喊話：「光復鄉加油！」

請繼續往下閱讀...

孫生現身花蓮救災，遭批「洗白蹭流量」。（翻攝自IG）

不過，孫生現身花蓮災區幫忙，本來是美事一件，但他近期鬧出的性騷風波、大鬧蹦闆餐廳事件，令諸多網友反感，因此不少網友覺得這次是在洗白蹭流量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法