娛樂 最新消息

媽都不認得？黃豪平哀嚎「被蔡阿嘎綁架」 撞臉經歷曝光

《小姐不熙娣》最新一集暢聊，與名人網紅撞臉的崩潰經驗。（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》最新一集暢聊，與名人網紅撞臉的崩潰經驗。（東森綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》本集強勢推出深受觀眾喜愛的「撞臉特輯」2.0升級版！邀請評審黃豪平、木星，以及「最像代表」哆啦，還有撞臉咖阿江、Haru、館長、Jimmy，加上班底吳小可、Tiffany，一起爆笑暢聊「撞臉撞到懷疑人生？！就說不是本尊還被粉絲包圍！」的崩潰經驗。

《不熙娣》撞臉撞到媽都不認得？黃豪平哀嚎「被蔡阿嘎綁架」。（東森綜合台提供）《不熙娣》撞臉撞到媽都不認得？黃豪平哀嚎「被蔡阿嘎綁架」。（東森綜合台提供）

黃豪平率先自爆，他的人生根本是被蔡阿嘎「綁架」。他透露，自己被誤認為蔡阿嘎的次數多到數不清，甚至連餐廳老闆都堅持他就是蔡阿嘎本人，還裝懂笑說：「我知道啦，你們藝人明星要低調啦！」更誇張的是，就連他自己滑到蔡阿嘎的貼文，都會一度以為是自己發的，相似度高到連媽媽都傻傻分不清楚，全場紛紛認同他是「最有資格擔任撞臉評審的人」。

《小姐不熙娣》撞臉特輯2.0！粉絲寧願花錢看她，也不去大巨蛋看林俊傑？（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》撞臉特輯2.0！粉絲寧願花錢看她，也不去大巨蛋看林俊傑？（東森綜合台提供）

不過，最讓全場驚豔的是「女版林俊傑」Haru出場，竟意外揭曉她其實是女生！派翠克立刻追問：「有因為長得像林俊傑，得到什麼好處嗎？」Sandy秒回：「有啊，就是來上《小姐不熙娣》啊！」笑翻全場。Haru更爆料，身為地下偶像的她，常被粉絲當成「平替版JJ」，還有人願意掏錢買跟她拍立得的合照。這讓Sandy聽了滿頭問號吐槽：「那他們怎麼不去大巨蛋看本尊？」Haru神回：「因為我比較便宜啊！」妙答瞬間獲得全場認同，直喊「原來如此」、「CP值超高！」

點圖放大header
點圖放大body

