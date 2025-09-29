自由電子報
娛樂 最新消息

鍾鎮濤闊別32年回歸TVB 《巨塔之后》慘遇飛機失事吊臂崩塌

宣萱在《巨塔之后》以俐落短髮亮相，展現女強人姿態。（年代提供）宣萱在《巨塔之后》以俐落短髮亮相，展現女強人姿態。（年代提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隨著醫療劇的熱潮，香港即將推出結合醫療、職場及家族權鬥的跨類型劇集《巨塔之后》，由香港戲后宣萱飾演一夕間喪夫喪子的外科醫師，在家族爾虞我詐的鬥爭中迎難而上，展現女強人形象。該劇演員陣容強大，資深港星鍾鎮濤時隔32年再度參與TVB劇集，劇組更斥資重金，專程遠赴捷克布拉格取景拍攝。

鍾鎮濤時隔32年再度參與TVB劇集，感到特別新鮮。（年代提供）鍾鎮濤時隔32年再度參與TVB劇集，感到特別新鮮。（年代提供）

《巨塔之后》劇情圍繞醫療帝國的權力爭奪，充滿陰謀、背叛與反轉，節奏緊湊、張力十足，被外界譽為醫療界的《新聞女王》。無論演員陣容或場景都派頭十足，除有宣萱、陳展鵬、陳煒及劉佩玥等實力派演員主演外，資深港星鍾鎮濤也特別演出影響大局的關鍵角色，暌違32年再度參與TVB劇集，令人驚艷的卡司組合在香港掀起不少話題。

鍾鎮濤（右）、宣萱遠赴捷克布拉格拍攝《巨塔之后》世紀婚禮橋段。（年代提供）鍾鎮濤（右）、宣萱遠赴捷克布拉格拍攝《巨塔之后》世紀婚禮橋段。（年代提供）

劇組更不惜砸下重金，將大批人馬帶往捷克布拉格取景拍攝，在佔地超過8000平方公尺的華麗城堡前舉辦世紀婚禮，場面相當壯觀。鍾鎮濤表示：「這次與宣萱是首度合作，也是第一次去布拉格，所有的體驗都特別新鮮，拍攝成果也非常吸引人。」為充分營造刺激緊張的氛圍，劇中還安排飛機失事、巨型吊臂崩塌等震撼大場面，為觀眾帶來強烈的視覺衝擊。

《巨塔之后》將在台灣同步香港播出。（年代提供）《巨塔之后》將在台灣同步香港播出。（年代提供）

《巨塔之后》先前在優酷平台上線後，便迅速登上平台播放熱度第一，追劇人數超過166萬人，劇集單日播放量高達828.2萬，不少觀眾看了直呼「演員陣容太豪華了，怎能不期待」、「很久不見鍾鎮濤！即便這年紀還是很帥」。顛覆傳統港劇的敘事風格，再加上強大的女性力量，勢必成為今年最具話題性的港劇之一。《巨塔之后》9月30日起每週一至週五晚間8點於年代MUCH台播出。

