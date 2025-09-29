河智媛出道7年「想繼續在台灣」樂天首季應援感性收尾

河智媛想繼續留在台灣。（樂天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿「辣酷甜趴」年度盛典熱力連續兩日，昨（28）日在桃園棒球場嗨翻全場。其中韓籍成員河智媛賽後感性告白，首度參與台灣完整球季的她表示：「明年也想在樂天！」

活動當天恰逢女孩專屬的「香香專區」，河智媛與禹洙漢也首次體驗到台灣獨特應援文化。她笑說：「這是只有在台灣才能體驗到的經歷，因此特別珍貴，每一位為了看我、為我加油的觀眾，都讓我更有力量。」甚至因被禹洙漢惡作劇嚇到跌坐地上，引發全場笑聲，她自嘲：「我好像真的很容易被嚇到，但恐怖片卻能看。」

隨後，孟潔、禹菡＆沈珈妤、宋宋、岱縈、笑笑、小紫＆溫妮、芷軒＆貝佳頤、KAHO等啦啦隊女孩輪番上場，最後由河智媛壓軸帶來火熱舞蹈。她特別挑選自己出道第一季曾表演過的曲目，希望透過對比展現進步，還笑說：「看回以前的影片真的慘不忍睹！」這次則力求呈現「一提到河智媛，就能馬上想到的代表性舞蹈」。

她透露雖然舞蹈名為「Quokka」，象徵可愛，但實際編舞卻極具爆發力。近期因瘦身導致體力下降，她笑言：「比賽結束後我吃了雞排才上場，正因如此才能撐下去。」

迎來出道7週年的她，也對首季台灣應援留下深刻回憶：「第一季過得很忙亂，也犯了很多錯，但大家總是美好地看待我、給我愛，真的很感謝。」至於未來動向，她則直接回應粉絲期待：「明年我也想在樂天，繼續和大家一起加油應援。」

