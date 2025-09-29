自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

河智媛出道7年「想繼續在台灣」樂天首季應援感性收尾

河智媛想繼續留在台灣。（樂天提供）河智媛想繼續留在台灣。（樂天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿「辣酷甜趴」年度盛典熱力連續兩日，昨（28）日在桃園棒球場嗨翻全場。其中韓籍成員河智媛賽後感性告白，首度參與台灣完整球季的她表示：「明年也想在樂天！」

河智媛香香區。（樂天提供）河智媛香香區。（樂天提供）

活動當天恰逢女孩專屬的「香香專區」，河智媛與禹洙漢也首次體驗到台灣獨特應援文化。她笑說：「這是只有在台灣才能體驗到的經歷，因此特別珍貴，每一位為了看我、為我加油的觀眾，都讓我更有力量。」甚至因被禹洙漢惡作劇嚇到跌坐地上，引發全場笑聲，她自嘲：「我好像真的很容易被嚇到，但恐怖片卻能看。」

左起禹洙漢、河智媛和女孩們應援 。（樂天提供）左起禹洙漢、河智媛和女孩們應援 。（樂天提供）

隨後，孟潔、禹菡＆沈珈妤、宋宋、岱縈、笑笑、小紫＆溫妮、芷軒＆貝佳頤、KAHO等啦啦隊女孩輪番上場，最後由河智媛壓軸帶來火熱舞蹈。她特別挑選自己出道第一季曾表演過的曲目，希望透過對比展現進步，還笑說：「看回以前的影片真的慘不忍睹！」這次則力求呈現「一提到河智媛，就能馬上想到的代表性舞蹈」。

河智媛賽後演出。（樂天提供）河智媛賽後演出。（樂天提供）

她透露雖然舞蹈名為「Quokka」，象徵可愛，但實際編舞卻極具爆發力。近期因瘦身導致體力下降，她笑言：「比賽結束後我吃了雞排才上場，正因如此才能撐下去。」

迎來出道7週年的她，也對首季台灣應援留下深刻回憶：「第一季過得很忙亂，也犯了很多錯，但大家總是美好地看待我、給我愛，真的很感謝。」至於未來動向，她則直接回應粉絲期待：「明年我也想在樂天，繼續和大家一起加油應援。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中