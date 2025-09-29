台8女神陳子玄追求幸福 霸喊有勇氣

台8女神陳子玄婚姻美滿幸福。（翻攝自陳子玄臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台8女神陳子玄前陣子曬出同框老公江國瑋卻遭酸：「前夫比較帥。」她無奈在限動吐露心境：「如果你不喜歡我的PO文麻煩請繞道喔！也希望大家能用健康正面的心態來看待每一件事情。」

今（29）日上午，陳子玄在臉書發文表示網路上有人對她留言說「藝人！老公時常換，在一起段時間又換是正常！」、「搞不好沒多久又離婚了」、「藝人就是一直，放閃離婚就好笑了」等等，她說看到並不生氣，只是覺得這種世俗的留言看多難免覺得很阿雜。

陳子玄想說的是：「結婚、離婚、不婚都只是為了幸福，都是每一個人的人生選擇。」坦言跟「是誰」或是「什麼職業」真的一點關係都沒有。

她表示任何選擇沒有誰對誰錯，每個選擇都值得尊重，「重點也不在於你選擇哪一個生活方式，而是這個選擇是不是讓你感到真正的快樂；有人在婚姻中找到快樂、有人在獨處中找到自我，有人在離婚後重獲新生。這都是追求幸福的不同表現。」

陳子玄霸氣說，在追求幸福的這條路上，她覺得自己算是蠻有勇氣的，「無論是結婚、離婚還是不婚，只要是發自內心的決定，只要能讓自己真正感到幸福，那就是最好的選擇。」透過發文，她希望大家都可以傾聽自己的聲音、不管世俗的眼光勇敢去追求自己想要的，然後，都要多說點好話，讓這個世界更美好。

陳子玄前夫是「戲說一哥」陳建隆（改名陳麒凱），2人於2019年離婚，2023年，2人都分別再婚，陳麒凱娶小11歲演員李緻，陳子玄則情定大8歲三立導播江國瑋。

