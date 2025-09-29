自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玖壹壹差點「滅團」！春風、洋蔥漂外海 靠健志英勇救回

《綜藝OK啦》 玖壹壹春風（左起）、羅志祥、洋蔥、健志、何美。（中天提供）《綜藝OK啦》 玖壹壹春風（左起）、羅志祥、洋蔥、健志、何美。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「本土天團」玖壹壹近日上《綜藝OK啦》，意外揭露一次出遊險些「滅團」的驚險回憶。健志回憶，當時大家看到大海十分興奮，洋蔥坐著游泳圈下水，不料遇上海流瞬間被捲往外海，「我在岸上看就只剩一個小點」。春風聽到趕緊跳下去救人，沒想到自己也被沖到外海。所幸健志見狀，立刻徒手游出去，先將春風拉回，再拉回洋蔥，成功化險為夷，讓現場眾人直呼「太驚險」。

春風自信下海救人卻差點溺水。（中天提供）春風自信下海救人卻差點溺水。（中天提供）

健志徒手游救人全場佩服。（中天提供）健志徒手游救人全場佩服。（中天提供）

對於這次救援，春風笑說自己自信「像海軍」，結果卻差點和洋蔥一起漂走。洋蔥也坦言其實膽子很小，連看到蟑螂都會尖叫，還是靠老婆幫忙解決。

洋蔥坦言膽小怕蟑螂。（中天提供）洋蔥坦言膽小怕蟑螂。（中天提供）

節目中，三人還互相爆料私下趣事。洋蔥直指春風常睡過頭，甚至早年還得丟石頭叫他起床；健志也抱怨春風有次表演竟唱錯歌，「我們唱《我跟你卡好》，他在台下唱《打鐵》！」讓羅志祥笑說自己看玖壹壹表演時，總忍不住把目光放在春風身上，「因為他表演起來總像喝醉一樣」。

此外，他們也聊到與羅志祥合作破千萬點閱的神曲《我跟你卡好》，春風直言當時就是一句「好啊」就答應，顯見兄弟情深。洋蔥則回憶MV拍攝時自己身材最胖，穿著韻律裝跑步機，畫面讓大家笑翻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中