玖壹壹差點「滅團」！春風、洋蔥漂外海 靠健志英勇救回

《綜藝OK啦》 玖壹壹春風（左起）、羅志祥、洋蔥、健志、何美。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「本土天團」玖壹壹近日上《綜藝OK啦》，意外揭露一次出遊險些「滅團」的驚險回憶。健志回憶，當時大家看到大海十分興奮，洋蔥坐著游泳圈下水，不料遇上海流瞬間被捲往外海，「我在岸上看就只剩一個小點」。春風聽到趕緊跳下去救人，沒想到自己也被沖到外海。所幸健志見狀，立刻徒手游出去，先將春風拉回，再拉回洋蔥，成功化險為夷，讓現場眾人直呼「太驚險」。

春風自信下海救人卻差點溺水。（中天提供）

健志徒手游救人全場佩服。（中天提供）

對於這次救援，春風笑說自己自信「像海軍」，結果卻差點和洋蔥一起漂走。洋蔥也坦言其實膽子很小，連看到蟑螂都會尖叫，還是靠老婆幫忙解決。

洋蔥坦言膽小怕蟑螂。（中天提供）

節目中，三人還互相爆料私下趣事。洋蔥直指春風常睡過頭，甚至早年還得丟石頭叫他起床；健志也抱怨春風有次表演竟唱錯歌，「我們唱《我跟你卡好》，他在台下唱《打鐵》！」讓羅志祥笑說自己看玖壹壹表演時，總忍不住把目光放在春風身上，「因為他表演起來總像喝醉一樣」。

此外，他們也聊到與羅志祥合作破千萬點閱的神曲《我跟你卡好》，春風直言當時就是一句「好啊」就答應，顯見兄弟情深。洋蔥則回憶MV拍攝時自己身材最胖，穿著韻律裝跑步機，畫面讓大家笑翻。

