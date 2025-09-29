家家「不用謝政府」失言姊姊也難救 紀曉君家中英雄出發花蓮救災

紀曉君家人也想為花蓮災區盡份心力。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕家家日前在社群提到「不用感謝政府的任何回應」引發熱議被很多網友罵翻，當時連親姊姊紀曉君都發出「沒辦法救妳了，為什麼要做後悔的事情？」只能為家家祈禱，今（29日）紀曉君則分享，「家中英雄」也要前往花蓮光復災區幫忙救災了。

今天是連假最後一天，這幾天有許多民眾志願前往花蓮光復協助清理災區，主要是日前花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復當地嚴重死傷，環境更是遭到嚴重破壞，因此這幾天許多充滿愛心民眾放棄休假，主動前往當地鏟土清路，而紀曉君老公孫庭浩也將加入台東卑南大巴六九部落的救難隊一起前往花蓮幫助救災。

紀曉君老公將前往花蓮幫忙救災。（翻攝自IG）

紀曉君救不了妹妹家家的失言，但她的老公卻以實際行動要去幫忙災區恢復家園，她也非常支持，紀曉君分享老公準備出發的照片，並提到「我們家的英雄出發花蓮」，另透露小花絮，她老公說想去救災，她提議：「我們去煮燒酒雞給他們吃啊！」因為紀曉君和老公在台東賣的燒酒雞很受歡迎，不過她老公說：「哇！在救災這樣他們會不會太嗨，太開心會不會不太好？」紀曉君想想覺得有道理，加上自己近期眼睛開刀也不適合前往，因此她鼓勵老公找時間去花蓮幫忙救災。

