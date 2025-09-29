走鐘獎最大黑馬？Andy首入圍就獲5項提名 感嘆：輸掉了很多

Andy做了YouTuber 10年，今年才第一次入圍走鐘獎。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第七屆走鐘獎昨公布入圍名單，YouTuber Andy老師，在YouTube創作已經10年，過去多年參賽雖屢屢擦肩而過，但今年終於迎來首度入圍，且氣勢如虹，一口氣拿下五項大獎提名，成為本屆最受矚目的創作者之一。

其中，《環島系列》第二集與第三集表現亮眼，分別入圍「生命貢獻獎」、「最佳製作人獎」及「最佳節目獎」，囊括三項指標性獎項，展現他對影片製作的用心與深度影響力。而為母親打造的「房間大改造」影片，則憑藉真摯親情與巧思，溫暖入圍「生活風格獎」。

最受粉絲關注的，則是Andy老師憑藉 《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD〈原來不是我的？！〉》 入圍「個人創作者獎」。該影片點閱已突破千萬，評審之一的呱吉更笑稱：「Andy老師是捲土重來，從地獄回來的男人！」該獎項競爭向來激烈，也讓支持者期待萬分。

對於首次入圍即大放異彩，Andy老師也在社群感性發文：「謝謝大家的關心，這些年我輸掉了很多，唯一會的就是用心創作。謝謝大家一直以來的支持和走鐘獎評審的青睞，我會繼續努力創作，希望能夠贏得大獎，也贏得正義。」

