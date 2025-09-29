Andy老師入圍走鐘最大獎 呱吉：地獄回來的男人

〔娛樂頻道／綜合報導〕專為YouTuber設置的「走鐘獎」於28日公開入圍名單，Andy一舉入圍5項大獎，其中首支揭露公司帳目內幕的影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」更入圍「年度個人創作者獎」。

全台最速突破200萬訂閱的YouTuber Andy 老師低潮重生，雖然與前女友「眾量級」家寧之間的帳務糾紛尚未平息，但今年一舉入圍走鐘獎五大獎，氣勢如虹，其中影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」更入圍「年度個人創作者獎」，消息一出經紀人也報喜。

請繼續往下閱讀...

而《環島系列》第二集與第三集表現亮眼，分別入圍「生命貢獻獎」、「最佳製作人獎」及「最佳節目獎」，囊括三項指標性獎項；為母親打造的「房間大改造」影片，則入圍「生活風格獎」。 《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD〈原來不是我的？！〉》 則入圍「個人創作者獎」。該影片點閱已突破千萬，此獎項堪稱走鐘最大獎，競爭激烈，就連評審之一的呱吉都說「Andy老師是捲土重來，從地獄回來的男人！」

Andy本人則感慨表示「做YouTuber 10年，今年才第一次入圍走鐘獎，這次有『五個獎項』，難道是我之前不夠努力嗎？」並附上笑哭的表情符號。但隨後她也感謝粉絲支持以及走鐘獎的青睞，他表示「我會繼續努力，希望能夠贏得大獎，也贏得正義。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法