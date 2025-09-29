最強大叔出動！ 加賀美智久挺進花蓮有力出力

加賀美智久前進花蓮有力出力。（翻攝自加賀美智久IG）

〔記者林南谷／台北報導〕54歲日籍模特兒加賀美智久來台發展多年，在《華燈初上》精湛演出令人留下深刻印象，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，大批民眾前往救災，加賀美智久也提鏟前進花蓮直呼：「有力就出力。」

加賀美智久28日在IG發文曬出有力出力照片說：「往花蓮光復路上看到走同一個方向的勇士們，心裡感到滿滿的感動，到現場看到現況很難過，我們能做什麼就做什麼，主要是挖泥土，搬泥土。」

往花蓮光復路上，加賀美智久（右）表示看到走同一個方向的勇士們，心裡有滿滿感動。（翻攝自加賀美智久IG）

此外，加賀美智久也分享現場狀況：「工具夠多不用帶，人穿著雨鞋早點到，聽現場哪裡需要就過去幫忙挖泥土搬垃圾，補給有水，麵包，便當，需要團結努力做工！」

加賀美智久發文後，釣出「最美主持人」蔡尚樺留言誇讚：「Tomo桑太令人感動。」他也甜回應：「最強大叔要出動了！」

他捲袖搬運不喊苦。（翻攝自加賀美智久IG）

加賀美智久又稱Tomo桑，是日本籍台灣男性模特兒兼演員，居住台灣20多年的他，在2020年取得在台永久居留權，電視劇代表作有《東方茱麗葉》、《天使情人》、《華燈初上》等。

