斷開家寧就入圍走鐘獎 Andy感慨：難道過去不努力？

〔記者王靖惟／台北報導〕YouTuber團體「眾量級」的Andy與張家寧之間的公司糾紛仍未平息，但Andy率先迎來入圍走鐘獎的好消息，專為YouTuber設置的「走鐘獎」於28日公開入圍名單，Andy一舉入圍5項大獎，其中首支揭露公司帳目內幕的影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」更入圍「年度個人創作者獎」。

Andy當YouTuber 10年首次入圍走鐘獎。（圖翻攝自Andy老師FB）

全台最速突破200萬訂閱的YouTuber Andy 老師，斷開前女友家寧之後低潮重生，不僅以最快速度達成超越200萬訂閱，首支單曲〈我已不是那個誰〉一上架便強勢席捲各大串流平台，現今又傳來一舉入圍走鐘獎5項大獎的好消息，但Andy卻也感慨表示「做YouTuber 10年，今年才第一次入圍走鐘獎，這次有『五個獎項』，難道是我之前不夠努力嗎？」並附上笑哭的表情符號。但隨後她也感謝粉絲支持以及走鐘獎的青睞，他表示「我會繼續努力，希望能夠贏得大獎，也贏得正義。」

請繼續往下閱讀...

Andy入圍今年走鐘獎年度個人創作者獎、最佳節目獎、最佳製作人獎、生命貢獻獎以及生活風格獎，一口氣入圍5項大獎，可見新頻道榮獲評審及網友肯定，網友得知消息紛紛鼓勵，「這樣知道是誰的問題了吧」、「因為之前有咬字不清的成員在裡面啊」、「你有實力，會繼續支持你」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法