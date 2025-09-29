自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

斷開家寧就入圍走鐘獎 Andy感慨：難道過去不努力？

〔記者王靖惟／台北報導〕YouTuber團體「眾量級」的Andy與張家寧之間的公司糾紛仍未平息，但Andy率先迎來入圍走鐘獎的好消息，專為YouTuber設置的「走鐘獎」於28日公開入圍名單，Andy一舉入圍5項大獎，其中首支揭露公司帳目內幕的影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」更入圍「年度個人創作者獎」。

Andy當YouTuber 10年首次入圍走鐘獎。（圖翻攝自Andy老師FB）Andy當YouTuber 10年首次入圍走鐘獎。（圖翻攝自Andy老師FB）

全台最速突破200萬訂閱的YouTuber Andy 老師，斷開前女友家寧之後低潮重生，不僅以最快速度達成超越200萬訂閱，首支單曲〈我已不是那個誰〉一上架便強勢席捲各大串流平台，現今又傳來一舉入圍走鐘獎5項大獎的好消息，但Andy卻也感慨表示「做YouTuber 10年，今年才第一次入圍走鐘獎，這次有『五個獎項』，難道是我之前不夠努力嗎？」並附上笑哭的表情符號。但隨後她也感謝粉絲支持以及走鐘獎的青睞，他表示「我會繼續努力，希望能夠贏得大獎，也贏得正義。」

Andy入圍今年走鐘獎年度個人創作者獎、最佳節目獎、最佳製作人獎、生命貢獻獎以及生活風格獎，一口氣入圍5項大獎，可見新頻道榮獲評審及網友肯定，網友得知消息紛紛鼓勵，「這樣知道是誰的問題了吧」、「因為之前有咬字不清的成員在裡面啊」、「你有實力，會繼續支持你」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中